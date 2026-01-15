Madagascar: Rugby à VII HSBC Sevens 3 - Le pays joue en outsider à Dubaï

Dubaï lance officiellement la saison 2026 du circuit mondial avec le HSBC Sevens 3 les 17 et 18 janvier. Huit équipes masculines s'y affrontent avec un enjeu majeur : décrocher l'une des deux premières places, seules qualificatives pour le HSBC SVNS 2. Versée dans la poule B, Madagascar devra se mesurer au Canada, à la Belgique et à l'Italie, des nations mieux positionnées dans la hiérarchie mondiale du rugby à VII.

Sur le papier, les chiffres ne plaident pas en faveur des Makis. Le Canada, classé autour de la 14e place mondiale, affiche près de 56 points au classement World Rugby. La Belgique et l'Italie figurent également devant Madagascar dans les classements étendus, respectivement aux 19e et 32e rangs. Les Makis pointent autour de la 33e place, avec un total de points très proche de celui de l'Italie.

Ce classement montre un écart qui confirme le statut d'outsider de Madagascar, mais ne reflète pas toujours la réalité du terrain.

« En théorie, Madagascar est le Petit Poucet par rapport aux trois pays européens, mais sur le terrain, tout n'est pas mathématique. Les Makis doivent montrer plus de détermination dans la conservation de la balle et chaque possession est à convertir en essai », analyse Nantenaina Rakotomahenika, supporter des Makis.

Un air de revanche

Parmi les adversaires de la poule, le Canada reste la référence. Les deux sélections se sont affrontées récemment en Pologne, le 11 avril 2025, avec une courte victoire canadienne (29-24). Une rencontre disputée qui alimente aujourd'hui l'esprit de revanche du camp malgache.

« Ce ne sera pas facile d'affronter ces trois pays européens. Mais nous nous sommes déjà préparés pour ce rendez-vous de Dubaï. Affronter le Canada sera un grand défi. Nous sommes plus motivés pour un match de revanche après notre défaite en Pologne l'an dernier », confie le sélectionneur des Makis, Noé Mboazafy Rakotoarivelo.

Les Italiens ont terminé 5e du Makarska 7s Championship Series, s'inclinant 33-7 face à l'Allemagne pour la 5e place en 2025, tandis que les BelSevens de la Belgique ont réalisé une belle performance à Makarska (Croatie), décrochant la médaille de bronze dans le cadre de la Rugby Europe Sevens Championship Series. Madagascar est donc prévenu.

Le HSBC SVNS 3 réunit Belgique, Canada, Colombie, Hong Kong, Italie, Madagascar, Samoa et Tonga. Les deux meilleures équipes masculines rejoindront ensuite le HSBC SVNS 2, programmé en février à Nairobi, Montevideo et São Paulo, où elles affronteront des nations établies du rugby à 7. Pour Madagascar, le chemin vers l'élite est semé d'embûches et très difficile. Tout n'est pas perdu d'avance. Les Makis savent qu'un exploit peut suffire à bouleverser la hiérarchie et ouvrir les portes du très haut niveau.