Afrique: CAN 2025 - Des matchs en direct sur la Fan zone digitale

Inventivité et innovation. Orange réinvente la passion du foot et continue d'affirmer son rôle d'acteur clé du développement du sport, et du football en particulier, sur le continent, à travers l'innovation et la solidarité.

Le sponsor officiel et partenaire exclusif télécom de la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2008, propose « Max It », la super-application enrichie à l'IA, permettant à des millions de supporters de suivre en direct les plus grandes compétitions partout sur le continent, dont en ce moment la CAN au Maroc.

La Fan zone digitale Max It permet de suivre en direct les matchs en temps réel et offre également la possibilité d'accéder aux interviews et aux résumés, et même de créer son avatar pour partager sa passion du football au sein de sa communauté.

Cet espace est complété d'un bot conversationnel, «MxGoal», doté d'une technologie d'intelligence artificielle avancée, qui peut répondre instantanément aux questions des fans : calendrier, résultats et classement...

Quatre Fan zones physiques ont également été mises en place dans la capitale, depuis les huitièmes jusqu'en finale : au Le Nil à Androhibe, à l'Irish Pub à Ambatonakanga, au Grand Café de la Gare à Analakely et au Presto Garden au Tana Water Front. L'ambiance y est festive pour les passionnés du ballon rond.