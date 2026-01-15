Afrique: CAN 2027 - Six tickets en jeu au tour préliminaire

15 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Madagascar exempté du tour préliminaire. Les affiches du tour préliminaire en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda ont été dévoilées à l'issue du tirage au sort du mardi à Rabat, au Maroc. Cette étape se disputera en matchs aller-retour lors de la prochaine fenêtre FIFA, du 25 au 31 mars.

Elle concerne les douze nations les moins bien classées du continent selon le classement FIFA. Les six équipes victorieuses accéderont à la phase de groupes des éliminatoires, rejoignant ainsi les quarante-deux sélections déjà qualifiées.

Parmi les pays engagés figurent deux îles de la région, Maurice et les Seychelles, mais aussi plusieurs adversaires habituels de Madagascar dans ce type de compétition, à l'image du Tchad, du Burundi ou encore de l'Eswatini. Le tirage au sort de la phase de groupes n'a pas encore été programmé et devrait intervenir au plus tôt en avril.

Madagascar se retrouve dans le chapeau 2 avec le Ghana, le Gabon, la Guinée, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola, le Bénin, la Guinée équatoriale, la Tanzanie et les Comores. La phase qualificative devrait s'étaler normalement entre mai et octobre, tandis que les barrages sont programmés vers novembre 2026.

