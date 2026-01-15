Madagascar: Karting - Matheo Rajomarison défie les meilleurs mondiaux

La scène mondiale du karting aura les yeux tournés vers les Émirats arabes unis à l'occasion de l'O-Plate de Dubaï, qui tiendra du 22 au 25 janvier. Cette compétition de prestige, considérée comme une véritable vitrine du karting international, réunira les meilleurs jeunes pilotes de la planète. Madagascar y sera représenté par le jeune espoir Matheo Rajomarison, engagé en catégorie junior avec une motorisation Rotax.

Organisé chaque année sur le mythique circuit du Dubaï Kartdrome, l'O-Plate de Dubaï s'impose comme un rendez-vous incontournable du calendrier international. Le format condensé de la compétition, disputée sur seulement quelques jours chaque janvier, permet aux pilotes de se mesurer à un plateau ultra-relevé sans les contraintes financières et logistiques d'une saison complète.

Pour Matheo Rajomarison, cette participation, rendue possible grâce à l'initiative exclusive de ses parents, revêt une importance majeure. L'épreuve attire l'attention des teams professionnels, des académies et de nombreux acteurs du sport automobile mondial, toujours à la recherche des talents de demain.

Performance, régularité et capacité d'adaptation seront passées au crible dans un environnement de très haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'O-Plate de Dubaï représente une étape déterminante dans la carrière du jeune pilote malgache, lui offrant l'opportunité de se mesurer à l'élite internationale et de gagner une visibilité précieuse sur la scène mondiale du karting.