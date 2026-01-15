Sénégal: Marchés publics - Le DG de l'ARCOP liste les avantages de la dématérialisation

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), Moustapha Djité, a fait jeudi l'éloge de la réforme ayant abouti à la mise en place d'une plateforme dédiée aux marchés publics, une dématérialisation qui, selon lui, devrait se traduire par des procédures plus transparentes et des économies importantes.

"Cette réforme permet à l'administration de se départir du papier, donc de faire des économies", a-t-il répété à des journalistes, en marge de la présentation de la plate-forme dédiée à la commande publique au cours d'une caravane de deux jours à Saint-Louis. "Elle permet de gagner en transparence parce que les opérations, maintenant, sont tracées, vérifiables [...]", en plus de contribuer à accélérer les procédures, a dit le DG de l'ARCOP.

Il fait observer que l'accélération des procédures "facilite la réalisation des projets publics au grand bénéfice des populations sénégalaises", en rappelant que la plateforme dédiée "est devenue l'espace à travers lequel les procédures de la commande publique sont exécutées." "Après la phase expérimentale, depuis mi-octobre, on a initié une campagne de sensibilisation qui nous permet de sillonner le pays dans ses différents pôles", Ziguinchor ayant été la première étape de cette caravane.

L'objectif de cette caravane est de permettre aux acteurs de comprendre l'utilisation de la plate-forme "pour faciliter un peu le maniement parce qu'en définitive, c'est eux qui vont l'utiliser", indique-t-il. "Donc il est clair que s'ils ne comprennent pas [comment l'utiliser], on ne pourra pas atteindre les objectifs qui sont assignés à cette plate-forme", a ajouté le DG de l'Autorité de régulation de la commande publique. "Désormais, avec la plate-forme, tout se fera de façon électronique", a insisté M. Djité, soulignant que les avis d'appels d'offres ne passeront plus par les journaux, mais se feront via la plate-forme de dématérialisation de la commande publique.

Seydou Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé de l'administration, a salué cette initiative qui va, dit-il, éviter aux acteurs de la commande publique installés dans des zones reculées de faire de longs déplacements dans le cadre de leurs démarches.

