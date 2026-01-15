Sénégal: Péril Acridien - Des mesures préventives et coordonnées mises en œuvre à Dagana

Bokhol — Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), Boubacar Dramé, a assuré, mercredi, que des mesures préventives et coordonnées ont été mises en œuvre par les autorités pour faire face à l'apparition de criquets pèlerins dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le département de Dagana (nord).

La vallée du fleuve Sénégal fait face, depuis le début de l'année à des attaques de criquets pèlerins, qui ont endommagé plusieurs hectares de terres emblavées dans la zone. "Une note technique a été transmise au Premier ministre dès les premières alertes sur la base des informations fournies par la Direction de la protection des végétaux (DPV) et les autres services déconcentrés", a indiqué M. Dramé à l'issue d'une mission conjointe du Secrétariat exécutif du conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et des services techniques de l'État.

Il a précisé que la mission visait à évaluer les dégâts, apprécier l'efficacité des traitements et renforcer la concertation avec les acteurs locaux. Selon lui, la situation observée sur le terrain demeure maîtrisable, malgré des dégâts notés dans certaines zones de production horticole de la région de Saint-Louis, cœur de l'agriculture irriguée du pays. Il a salué la synergie d'actions entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les organisations de producteurs, ainsi que le professionnalisme des agents de la DPV, qui ont conduit des traitements ciblés dans le respect des normes environnementales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abdoulaye Dieng, président de la Concertation de la filière tomate a pour sa part précisé que les infestations enregistrées au début du mois de janvier ont principalement touché des cultures de courges et d'oignons dans les zones de Dasndé, Gaya, Pont-Gendarme, Fanaye et Bokhol. "Grâce à la réaction rapide des producteurs et à l'intervention des services techniques, la tomate et une grande partie des cultures d'oignons ont été sauvées", a-t-il déclaré. M. Dieng a en outre appelé à la poursuite des actions de prévention afin de sécuriser durablement la filière tomate, considérée comme stratégique pour l'économie agricole et la sécurité alimentaire.