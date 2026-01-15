Sénégal: Sédhiou - L'élaboration de la Politique nationale de l'emploi au menu d'un CRD

Sédhiou — La région de Sédhiou (sud) a abrité, mercredi, un Comité régional de développement (CRD) consacré à la consultation nationale pour l'élaboration de la Politique nationale de l'emploi, a constaté l'APS.

"Cette rencontre marque une étape stratégique dans la construction d'une politique publique de l'emploi inclusive et durable", a souligné le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, adossée à l'Agenda Sénégal 2050, visant à recueillir les contributions des acteurs locaux afin de bâtir une politique de l'emploi en phase avec les réalités territoriales et les aspirations des populations, a-t-il expliqué.

"Le chef de l'État a instruit notre département de concevoir une politique nationale de l'emploi cohérente avec la vision 'Sénégal 2050'. Cela ne peut se faire sans une large concertation à la base ", a indiqué le ministre. Il a, en ce sens, appelé à une mobilisation de toutes les parties prenantes notamment les collectivités territoriales, les services déconcentrés, les structures d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A l'en croire, les échanges ont permis d'identifier les défis spécifiques de la région de Sédhiou, notamment le déficit de formation qualifiante, les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes et la nécessité de renforcer l'employabilité à travers des dispositifs adaptés. Un diagnostic régional assorti de recommandations concrètes sera transmis au niveau central pour enrichir le document national, a fait savoir Amadou Moustapha Njekk Sarre.

"L'emploi est une priorité nationale, mais il doit être pensé avec ceux qui vivent les réalités du terrain ", a insisté le ministre, réaffirmant l'engagement de l'État à faire de l'emploi un levier de transformation sociale et économique. Ce CRD de Sédhiou, organisé sous la supervision du gouverneur de la région, s'inscrit dans une série de consultations régionales à travers le pays, destinées à jeter les bases d'une politique ambitieuse, participative et tournée vers l'avenir.