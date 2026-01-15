Afrique: Tennis/Championnat d'Afrique australe - Les Akomba terminent loin du podium

Engagée au Championnat d'Afrique australe U14 et U16, disputé du 9 au 12 janvier 2026 à Gaborone, la délégation malgache de tennis, surnommée les Akomba, a connu une compétition difficile. Malgré l'engagement et la combativité des jeunes joueurs, Madagascar échoue loin du podium dans un tournoi au niveau particulièrement relevé.

Conduite par son capitaine Miary Zo Rakotondramboa, la sélection malgache n'a pas réussi à rivaliser avec les meilleures nations de la zone. Chez les U14 filles, Koloina Randriamananjara termine 8e, devançant Ainameva Onintsoa Ramanampanoharana, 10e, tandis qu'Ambinimanana Précieuse Rakotovao se classe 21e. En double, les paires malgaches s'arrêtent en quarts de finale.

En U16 filles, l'unique représentante, Eliana Mateï Randrianasolo, est éliminée en huitièmes de finale et prend la 9e place. Le même scénario se répète chez les garçons. En U14, Ilo Yoann Rasoarahona Randriamanga se classe 13e, tandis qu'Antso Loïc Rakotomalala termine 21e et Manome Fifaliana Rakotoniaina 25e. En U16 garçons, Ny Avo Andrianina Razafindrazaka s'incline en huitièmes de finale pour une 11e place finale.