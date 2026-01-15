Madagascar: Cinéma - « Mandrakizay Doria » arrive sur les écrans du Cinépax

Adapté d'une pièce de théâtre à succès, Mandrakizay Doria marque l'arrivée d'un film malagasy ambitieux, mêlant romance, fantastique et mémoire culturelle. Le long métrage sera bientôt projeté en exclusivité dans les salles du Cinépax.

Le cinéma malagasy s'apprête à accueillir Mandrakizay Doria, premier long métrage du réalisateur Franco Clerc, dont la sortie nationale est prévue le 13 février 2026 dans les salles du Cinépax. En amont de cette sortie officielle, une avant-première publique est programmée le samedi 31 janvier à 10 h 30, également au Cinépax.

L'histoire débute en 1869, dans un Madagascar profondément marqué par les hiérarchies sociales. Railovy, jeune paysan, tombe amoureux de Lala, une aristocrate au coeur inaccessible. Conscient de l'impossibilité de cet amour, il sollicite l'aide d'Ary, une divinité ancestrale, afin d'obtenir des pouvoirs magiques.

Dans un élan d'arrogance, Railovy se condamne à l'immortalité et entraîne Lala dans le même destin, les liant pour plus d'un siècle et demi. Le récit traverse ainsi plusieurs périodes historiques jusqu'en 2024, année du tournage, avec un passage central dans les années 1960, où l'intrigue atteint toute sa profondeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adapté de la pièce de théâtre éponyme, coécrite par Rolland Raman, Synthia Saga et Joey Aresoa, et mise en scène par cette dernière, Mandrakizay Doria développe une histoire d'amour qui s'étend sur plusieurs décennies. Au-delà de la romance, le film met en valeur la richesse de la culture malagasy des Hautes Terres, entre traditions orales, joutes verbales, mutations sociales et influences coloniales. Les personnages évoluent et se transforment au fil des époques, reflétant une culture vivante et dynamique.

Cohérence historique

Produit par Films and Comics en association avec Cinépax Madagascar, le film, d'une durée de 1 h 48, est tourné en langue malagasy. Il s'inscrit dans les genres romance et fantastique et s'adresse à un large public familial. Les rôles principaux sont interprétés par Rolland Raman, Synthia Saga et Stéphanie Razakaratrimo. La direction artistique, confiée à Cinécraft sous la création et la supervision de Joey Aresoa, accorde une attention particulière à la cohérence historique, notamment à travers les costumes et les décors.

La production s'est étendue sur quatorze mois, comprenant un mois de préparation et de tournage, suivi de treize mois de postproduction. Franco Clerc assure non seulement la réalisation, mais également la direction de la photographie, le montage, l'étalonnage, les effets visuels et les finitions. La musique originale et le thème principal sont signés par la compositrice Hélène Avice, accompagnés de musiques additionnelles de Aina Rasamoelina et de sonorités de valiha proposées par Volahasina Linda.