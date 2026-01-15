Madagascar: Patrimoine - L'État lance la candidature de l'église de Sainte-Marie à l'Unesco

Le gouvernement malgache a officiellement enclenché la procédure d'inscription de l'église de Sainte-Marie sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, marquant une étape majeure pour la valorisation du patrimoine historique et culturel national.

L'église de Sainte-Marie entre dans une phase décisive de sa reconnaissance internationale. L'État malgache, à travers le ministère de la Communication et de la Culture (MCC), a procédé à la signature officielle des documents de candidature destinés à l'Unesco .

Le dossier finalisé sera transmis à l'Unesco avant la fin du mois de janvier, dans le respect des délais requis par l'organisation.

Cette candidature est l'aboutissement d'un processus engagé dès 2023. Elle a mobilisé des historiens, des architectes, des spécialistes du patrimoine, de l'environnement et des techniciens des ministères concernés.

Le choix de l'église de Sainte-Marie repose sur sa valeur historique, culturelle et architecturale. Les descentes effectuées sur le site ont confirmé la conservation intacte des éléments patrimoniaux, tant matériels qu'immatériels. Ce lieu a accueilli de nombreuses générations et occupe une place centrale dans l'histoire religieuse de Madagascar, notamment à travers la figure de saint Jean-Jacques Berthieu, dont le parcours est étroitement lié à Sainte-Marie.

Sur le plan historique, l'église témoigne de l'implantation de la mission catholique à Madagascar durant une période marquée par une forte persécution du christianisme, notamment sous le règne de Ranavalona Ière. Au XIXe siècle, elle s'inscrit également dans le vaste mouvement de diffusion missionnaire à l'échelle mondiale, faisant de Sainte-Marie un jalon important dans l'histoire de l'Église catholique à travers le monde.

La candidature concerne le noyau patrimonial du site, comprenant l'église, son architecture, le mobilier, les archives historiques et les éléments liés à l'environnement culturel.