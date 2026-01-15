Afrique: CAN 2025 - Brama Traoré n'est plus le sélectionneur du Burkina Faso

14 Janvier 2026
Radio France Internationale

Le sélectionneur du Burkina Faso, Brama Traoré, a été limogé par sa fédération mercredi 14 janvier, après l'élimination des Etalons de la Coupe d'Afrique des nations face à la Côte d'Ivoire la semaine dernière.

Dans un communiqué, le président de la FBF, Oumarou Sawadogo a indiqué que « cette décision fait suite aux résultats jugés largement en deçà des objectifs assignés à l'équipe nationale pour cette compétition continentale majeure ». Il rappelle que l'objectif fixé était d'atteindre « au minimum les demi-finales ».

L'encadrement technique également remercié

Le Burkina Faso a été balayé par son voisin et tenant du titre (3-0) en huitième de finale. L'ensemble de l'encadrement technique est également remercié. Brama Traoré avait été nommé en mars 2024, en remplacement du Français Hubert Velud, déjà après une élimination en 8e de finale à la CAN.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il avait pour mission de qualifier le Burkina pour la CAN et pour le Mondial 2026 cet été, mais les Etalons - qui n'ont jamais participé à la plus prestigieuse compétition internationale - n'ont pas passé la phase des qualifications.

Ancien milieu de terrain international (29 sélections), Brama Traoré a été entraîneur des U23 et des U20 du Burkina, conduisant ces derniers à la médaille d'argent aux Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa au République démocratique du Congo.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.