Afrique: CAN 2025 - Grâce à Mané, le Sénégal élimine l'Égypte et se qualifie en finale

Au terme d'une rencontre aussi fermée que tendue, le Sénégal a logiquement dominé l'Égypte (1-0) ce mercredi et s'est ouvert les portes d'une quatrième finale de CAN grâce à une réalisation de Sadio Mané. Ce sera dimanche 18 janvier face au Maroc ou au Nigeria.

Comme à Yaoundé lors de la finale de la CAN 2022, comme au Caire ou à Dakar pendant le barrage qualificatif au Mondial un mois plus tard, le Sénégal et l'Égypte ont livré un match tendu ce mercredi, électrique par moments, et accompagné par le suspense. Les années passent, les sélectionneurs changent, mais le contenu reste quasiment le même. Et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne.

Les Lions ont d'autant plus mérité la victoire dans cette rencontre qu'ils ont été presque les seuls à jouer. C'est un scénario qu'on a déjà vu, une physionomie qu'on aurait pu deviner, mais pas à ce point. Que la grande Égypte, du haut de ses sept titres de championne d'Afrique, refuse à ce point le jeu, tourne le dos à son histoire de conquérants.

Zéro occasion pour l'Égypte

Pendant plus d'une heure, il n'y a eu qu'une seule équipe sur la pelouse de Tanger, même si cela a eu du mal à se refléter sur le tableau d'affichage. Le Sénégal a eu le ballon, la possession (70 % à l'heure de jeu), et s'est créé les seules occasions de la rencontre avant d'être enfin délivré par Sadio Mané (78e). Tout un symbole dans une rencontre où l'on attendait encore son duel avec Mohamed Salah. Le numéro 10 des Lions a été au bon endroit au bon moment pour récupérer une frappe contrée de Lamine Camara et la transformer en or, sur son tir du droit qui a battu El Shenawy pour la première et unique fois de la rencontre.

Avant cette frappe portée par tous les supporters présents au stade de Tanger, les Lions ont longtemps buté sur des Pharaons qui ont érigé la défense en système de jeu. L'Égypte, c'est une défense à cinq, avec un milieu à quatre et le seul Omar Marmoush pour les miettes en attaque. Le Sénégal a dominé, étouffé même par moments l'Égypte, mais les Pharaons n'ont pas paniqué, ils sont rompus ces situations. Les hommes d'Hossam Hassan ont joué la montre, sachant qu'il leur suffit souvent d'une occasion pour tuer le match.

Trois finales en quatre CAN

Mais elle fait presque de la peine, cette équipe égyptienne, avec tous ses talents, qui affiche zéro au compteur pratiquement dans tous les secteurs de jeu : zéro tir, zéro corner après plus de 75 minutes de jeu. Et quand ils ont enfin réussi à frapper au but, le rempart Édouard Mendy était là. Comme en 2022.

Comme il y a quatre ans, le Sénégal écarte une nouvelle fois l'Égypte, cela s'apparente à une habitude désormais. Comme celle de jouer une finale, la troisième fois lors des quatre dernières CAN. Si ce n'est pas du savoir-faire, cela y ressemble beaucoup. Les Lions ont maintenant rendez-vous dimanche prochain contre le vainqueur de Maroc-Nigeria et tout le Sénégal prie pour qu'après le 6 février 2022, le 18 janvier 2026 soit gravé à jamais sur la deuxième étoile du maillot des Lions.