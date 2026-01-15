Congo-Brazzaville: THECO 2026 - Le rideau s'apprête à tomber sur la première édition du festival

Après un lancement réussi le 11 janvier dernier, la première édition du Festival de Théâtre en Ecodi (Theco) se prépare pour son grand final. Le dimanche 18 janvier marquera la clôture de cet événement qui met en lumière les talents des écoles de dimanche de Brazzaville.

Le point d'orgue de ce festival, organisé par le groupe Ruchama en partenariat avec la Ligue de la Lecture de la Bible, se tiendra ce dimanche 18 janvier. Pour cette ultime journée dans la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville, quatre nouvelles troupes monteront sur les planches pour clore l'événement en beauté. Il s'agit des Écoles du dimanche de Poto-Poto, de Bacongo et de Météo. Ces représentations viennent parachever un cycle visant à favoriser l'épanouissement des enfants, à renforcer leur confiance en soi et à libérer leur créativité oratoire en public.

Le festival avait débuté sous les chapeaux de roue le dimanche dernier avec une ouverture rythmée par le mouvement gymnique de Poto-Poto. Trois écoles de dimanche avaient ensuite ouvert le bal. Celle de La Base, à travers sa pièce « Si je savais » avait sensibilisé l'auditoire aux dangers des mauvaises fréquentations. L'école de dimanche de Tala Nkolo a ému l'assistance en traitant des conditions de vie difficiles des enfants placés hors du foyer biologique. La troupe de Ngamaba concluait cette première journée avec « Garde tes valeurs », une pièce sur l'intégrité morale.

Le metteur en scène Galen Lebaki s'est d'ailleurs réjoui de voir ces jeunes acteurs métamorphosés, ayant réussi à vaincre leur trac. Il a félicité les organisateurs pour cette initiative qui permettra à la longue de réveiller des talents endormis.

Au-delà de la scène, le festival a permis à la Ligue de la Lecture de la Bible, représentée par le pasteur Evariste Kouikani, de présenter ses missions et d'offrir des livres et brochures aux participants.

Tous les regards sont désormais tournés vers la préfecture de Brazzaville pour le dénouement de cette belle aventure humaine et spirituelle le dimanche prochain.