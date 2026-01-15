Afrique: CAN 2027 - Les combinaisons des préliminaires dévoilées

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé le 13 janvier au tirage au sort des préliminaires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Cette première phase concerne les douze sélections mal classées au classement Fifa. Parmi les affiches, le Djibouti affrontera le Soudan du Sud et le Tchad jouera contre le Burundi. La Somalie va en découdre avec l'Iles Maurice, les Seychelles recevront le Lesotho, tandis que l' Érythrée accueillera l'Eswatini et Sao Tomé et principe contre l'Éthiopie.

Les matches aller sont prévus le 25 mars et le retour le 31mars. A l'issue de ce tour les six vainqueurs rejoindront les 42 associations membres de la CAF exemptées des préliminaires.

La CAN 2027 se jouera respectivement au Kenya en Ouganda et en Tanzanie.