Afrique: Pour une Francophonie moderne

La cinquantaine passée, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est actuellement à la croisée des chemins. Le XXe Sommet de la Francophonie sera un moment idéal pour passer le flambeau à une nouvelle génération avec une approche orientée sur les résultats concrets.

Avec une nouvelle vision et un leadership renouvelé, nous allons militer pour une « Francophonie moderne », réformée et qui dépasse l'image parfois perçue d'une institution post-coloniale ou purement basée sur la langue et la culture, pour devenir un acteur multilatéral majeur et plus agile, pertinent et tourné vers la prise en compte des défis de la gouvernance économique et environnementale, conformément aux résolutions du XIVe Sommet de la Francophonie de 2012 à Kinshasa, dont le thème était : « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ».

Au cœur de notre action :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les valeurs fondamentales de la Francophonie, telles que la paix, la démocratie, les droits de l'Homme, la liberté d'expression, la solidarité, la résolution pacifique des conflits, etc... seront plus promues au sein de l'espace francophone ;

La modernisation de l'administration de l'organisation pour une gestion transparente, efficace, efficiente, économe, responsable, et axée sur les résultats tangibles des ressources mises à disposition par les États membres ;

La promotion d'une éducation qualitative, de l'innovation technologique et de la recherche scientifique, de l'égalité hommes-femmes, de l'entrepreneuriat des jeunes et du numérique ;

L'intensification des missions économiques auprès des États membres, pour faciliter les échanges commerciaux et des services en français, les investissements entre pays francophones ;

La défense de la langue française et du multilinguisme au sein des organisations internationales reste un objectif majeur de notre action ;

Les populations francophones veulent avoir une Francophonie utile, inclusive et tournée vers l'avenir, plutôt que figée dans le passé.

L'alternance au pouvoir est un pilier fondamental de la démocratie, car elle assure le renouvellement des élites, permet une pluralité d'idées, garantit la légitimité du système par le choix populaire, et prévient la stagnation ou l'autoritarisme en offrant une alternative pacifique en cas d'insatisfaction.

Le Règlement unique des instances de la Francophonie, qui fixe les critères et la procédure de désignation du secrétaire général, donne la possibilité à tout ressortissant d'un État membre de plein droit, qui a exercé des fonctions officielles importantes, possédant de hautes qualifications, de hautes compétences et d'expériences internationales avérées, et surtout qui a fait preuve d'un engagement remarquable en faveur des valeurs et priorités énoncées dans la Charte de la Francophonie, de briguer.