Congo-Kinshasa: 300 personnels civils déguerpis du fichier de la paie, Défense - Guy Kabombo Muadiamvita à l'écoute des doléances pour des solutions rapides

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, S.E Me Guy Kabombo Muadiamvita, a reçu en d'audience, mardi 13 janvier 2026, la délégation syndicale du Secrétariat général à la Défense, accompagnée de quelques 300 personnels civils déguerpis du fichier de la paie lors du contrôle de l'IGF, dans le cadre de l'assainissement du fichier de la paie.

En présence du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le Lieutenant-Général Ychaligonza Nduru Jacques, ainsi que le secrétaire général à la Défense, le Général Major Lukwuila Metikwiza Marcel, la délégation représentant les quelques 1200 agents extirpés de la liste de la paie, dont les représentants des 13 directions du secrétariat général de la défense ont présenté leur revendications au patron de la défense nationale S.E Me Guy Kabombo Muadiamvita, qui les a invité à présenter individuellement les dossiers et a promis de mettre en place une commission mixte d'analyse au cas par cas.

Comme promis lors de leur précédente réunion sur le gel de leurs comptes salaires, les concernés n'ont pas manqué de remercier le Vice-Premier Ministre de la Défense Nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita, pour l'effectivité de sa promesse dont l'instruction de dégel de leur compte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le VPM de la défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, cette démarche vise la clarification des zones d'ombres après le contrôle physique et biométrique de l'inspection général des finances, dans le but l'assainissement du fichier de paie des fonctionnaires affectés au secrétariat général à la Défense Nationale.