Cote d'Ivoire: Autonomisation - 20 jeunes filles débutent une aventure dans la cosmétique

L'association féminine « Filles du même coeur » a reçu du matériel destiné à la fabrication de produits cosmétiques lors d'une cérémonie organisée le 13 janvier, dans les locaux du centre d'incubation Impact'Lab, à Cocody.

Il s'agit d'un don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le Programme national pour les orphelins et enfants vulnérables (Pn-Oev), en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI) et le centre d'incubation Impact'Lab.

La cérémonie de remise de lots a été l'occasion d'installer les 20 bénéficiaires en coopérative. Établie au sein du centre d'incubation Impact'Lab, cette coopérative bénéficiera de l'expertise nécessaire à la professionnalisation et à l'expansion de leur activité.

Dans ce cheminement vers leur autonomisation, ces jeunes filles ont reçu les encouragements de la directrice du Pn-Oev, Flore Kouassi Lago, qui leur a demandé de s'illustrer en exemples de réussite afin d'inspirer d'autres jeunes filles.

Elle a rappelé que cette phase d'installation en coopérative constitue l'aboutissement d'un programme qui a débuté il y a de nombreux mois, période au cours de laquelle ces jeunes filles ont bénéficié de formations théoriques les préparant à la production de produits cosmétiques.

Les produits de la coopérative sont attendus prochainement sur le marché : une gamme de produits à base d'ingrédients naturels tels que le beurre de karité, le beurre de cacao et l'huile de coco.

Assandé Ochou, directeur général d'Impact'Lab, s'est réjoui du dénouement heureux du projet. Il a rappelé la genèse de cette aventure, entamée en 2025 à travers le programme Dreams, une initiative d'autonomisation qui a réuni ces 20 jeunes filles vulnérables venues d'Abobo, Koumassi, Cocody, Port-Bouët, Bingerville, Daloa et Man.