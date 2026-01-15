Cote d'Ivoire: Autonomisation - 20 jeunes filles débutent une aventure dans la cosmétique

15 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

L'association féminine « Filles du même coeur » a reçu du matériel destiné à la fabrication de produits cosmétiques lors d'une cérémonie organisée le 13 janvier, dans les locaux du centre d'incubation Impact'Lab, à Cocody.

Il s'agit d'un don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le Programme national pour les orphelins et enfants vulnérables (Pn-Oev), en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI) et le centre d'incubation Impact'Lab.

La cérémonie de remise de lots a été l'occasion d'installer les 20 bénéficiaires en coopérative. Établie au sein du centre d'incubation Impact'Lab, cette coopérative bénéficiera de l'expertise nécessaire à la professionnalisation et à l'expansion de leur activité.

Dans ce cheminement vers leur autonomisation, ces jeunes filles ont reçu les encouragements de la directrice du Pn-Oev, Flore Kouassi Lago, qui leur a demandé de s'illustrer en exemples de réussite afin d'inspirer d'autres jeunes filles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a rappelé que cette phase d'installation en coopérative constitue l'aboutissement d'un programme qui a débuté il y a de nombreux mois, période au cours de laquelle ces jeunes filles ont bénéficié de formations théoriques les préparant à la production de produits cosmétiques.

Les produits de la coopérative sont attendus prochainement sur le marché : une gamme de produits à base d'ingrédients naturels tels que le beurre de karité, le beurre de cacao et l'huile de coco.

Assandé Ochou, directeur général d'Impact'Lab, s'est réjoui du dénouement heureux du projet. Il a rappelé la genèse de cette aventure, entamée en 2025 à travers le programme Dreams, une initiative d'autonomisation qui a réuni ces 20 jeunes filles vulnérables venues d'Abobo, Koumassi, Cocody, Port-Bouët, Bingerville, Daloa et Man.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.