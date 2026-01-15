Afrique: Enseignement supérieur - Abidjan choisie pour abriter le 1er campus Iris sur le continent

« L'implantation du premier campus Iris en Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, est une très belle initiative. Elle s'inscrit dans la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est de tisser des partenariats avec des universités internationales de haut niveau. Ces universités pourront venir renforcer notre écosystème et permettre aux étudiants ivoiriens d'obtenir des diplômes internationaux tout en restant en Côte d'Ivoire », s'est félicité le Pr Abou Fofana, directeur général de l'Enseignement supérieur.

Ces propos ont été tenus à l'occasion de la signature d'un partenariat stratégique pour l'implantation du premier campus Iris en Afrique, au sein du campus Bem Tech à Abidjan, le mercredi 14 janvier 2026.

Le directeur général de l'Enseignement supérieur a ajouté que ce partenariat permet non seulement de maintenir les étudiants auprès de leurs familles, mais aussi de réduire le coût de la formation pour les parents.

Farah Sakho, vice-président de Bem Africa, tout en se réjouissant de cette alliance, a fait remarquer qu'elle marque une étape importante dans le développement de formations technologiques d'excellence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Elle permettra, a-t-il précisé, la délocalisation de plusieurs programmes français de niveau Bachelor et Master, dispensés localement selon les standards académiques d'Iris.

Bénédicte Favre, directrice des Relations internationales du groupe Mediaschool, a, pour sa part, indiqué qu'à travers cette implantation, les deux entités répondent aux besoins croissants en compétences IT en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines du développement logiciel, de la data et de la cybersécurité, tout en renforçant l'employabilité des jeunes talents africains.