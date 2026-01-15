Cote d'Ivoire: Tennis - La belle performance de Moïse Kouamé

15 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

Moïse Kouamé, tennisman français d'origine ivoirienne, a remporté, dimanche dernier, son premier titre professionnel à Hazebrouck, dans le Nord de la France, à seulement 16 ans.

833e mondial et plus jeune joueur du top 1000 Atp, il s'est imposé en finale du tournoi « Futures » face à son compatriote Théo Papamalamis (742e) sur le score de 7-6, 6-1.

Durant le tournoi, Kouamé a éliminé cinq compatriotes, dont trois classés dans le top 500 Atp. Cette victoire intervient moins d'un an après sa première finale professionnelle disputée en Égypte. Le jeune espoir tricolore avait manqué une grande partie du second semestre 2025 en raison d'une blessure au dos.

Le vainqueur du tournoi reçoit 4 612 dollars (2,6 millions de Fcfa) et 25 points Atp. Avant ce succès, Moïse Kouamé totalisait 57 455 dollars de gains en carrière sur le circuit professionnel.

Le finaliste malheureux repart avec 2 701 dollars (1,52 millions Fcfa). Grâce à ce résultat, il devrait intégrer le top 650 du classement Atp.

