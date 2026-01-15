Cote d'Ivoire: Lutte contre le transvasement illégal de gaz butane - 3 000 bouteilles saisies et 50 dispositifs détruits à Yamoussoukro

15 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

Dans le cadre de la lutte contre le transvasement illégal de gaz butane, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à travers la Direction générale des hydrocarbures (Dgh), vient de frapper un grand coup.

3 000 bouteilles de gaz butane et 50 dispositifs ont été saisis, le 6 janvier, à Yamoussoukro, la capitale politique, au cours d'une opération d'envergure.

Cette initiative, menée en collaboration avec l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale (Uct), sous la supervision du directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, N'Zué Kouakou Médard, révèle l'ampleur du phénomène qui met quotidiennement des vies en danger.

Le transvasement illégal du gaz butane n'est qu'une simple infraction. Il représente une menace directe pour les populations riveraines exposées à des incendies et explosions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gaz butane, destiné à un usage domestique, est désormais détourné pour alimenter les véhicules de transport en commun dans de nombreuses villes du pays. Une pratique qui a amené le gouvernement à prendre d'importantes mesures.

Désormais, toute personne impliquée dans le transvasement illégal du gaz butane s'expose à des peines. Un numéro vert gratuit, le 1699, a été mis en place pour dénoncer les infractions liées à ce phénomène.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.