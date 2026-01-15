Cote d'Ivoire: Portrait/D'Abobo à Genève - Aminata Savané, l'exploit d'une jeune leader ivoirienne à l'Onu

À 25 ans, Aminata Savané inscrit la Côte d'Ivoire dans l'histoire du numérique et de l'engagement citoyen lors du Sommet des jeunes activistes à l'Onu.

Une page de l'histoire du numérique de la Côte d'Ivoire s'est écrite en lettres d'or, le jeudi 20 novembre 2025, au siège de l'Organisation des Nations unies (Onu), à Genève, en Suisse.

Ce jour-là, face à plus de 1 000 jeunes, Aminata Savané est devenue la première ivoirienne lauréate du Young Activist Summit (Sommet des jeunes activistes). Une distinction qui honore les jeunes acteurs du changement dans leur communauté. Elle a été récompensée pour son engagement en faveur des droits numériques, de l'autonomisation des femmes et de la sécurité en ligne.

Seule Africaine parmi les cinq lauréats de cette édition, Aminata s'est distinguée aux côtés de Marina El Khawand (Liban), Dev Karan (Inde), Salvino Oliveira (Brésil) et Rena Kawasaki (Japon). Cela, après une sélection parmi plus de 500 candidatures reçues.

S'il y a une chose qui frappe lorsqu'on rencontre Aminata, c'est sa taille élancée (1,75 m), son teint noir d'ébène et l'éloquence avec laquelle elle parle de son engagement social dans l'éducation numérique. Née le 12 mars 2000, à Abobo, Aminata y a passé son enfance, précisément dans le quartier Anador.

C'est à l'école primaire catholique externat Sacré-Coeur de la commune qu'elle débute son cursus, avant d'obtenir le Baccalauréat série A2, en 2017, au collège Anador. Aujourd'hui, étudiante en Master des sciences sociales, spécialité géographie, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Produit de l'école ivoirienne, Aminata a également candidaté à un programme d'échange américain qui lui a permis de passer six semaines à étudier les questions de genre et d'autonomisation économique entre juin et août 2025, obtenant une certification à l'université du Delaware, aux États-Unis.

Activiste engagée pour l'éducation, Aminata est vice-présidente du Centre Marée de Lumière, une association qui milite pour l'inclusion numérique des femmes, des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire.

Pourtant, c'est en 2020 que le déclic se produit, alors qu'elle intègre la première promotion du programme Jeunes Blogueurs de l'Unicef Côte d'Ivoire. Parmi 100 jeunes sélectionnés, elle est recrutée et formée bénévolement à la création de contenu digital et au fact-checking, une méthode consistant à repérer une fausse information, à la démentir et à partager la bonne.

Sa fibre de changemaker - cet élan naturel d'une personne à vouloir provoquer un changement positif dans la société - la pousse à vouloir former d'autres jeunes au numérique, pour leur offrir des opportunités tout en leur apprenant à utiliser Internet sainement.

Pour y parvenir, elle adopte la vision de Marie-Lucienne N'Guessan, première Miss 2.0 de Côte d'Ivoire, rencontrée lors de sa formation de jeune blogueur : « Marie-Lucienne N'Guessan, après avoir reçu son prix, a mis en place l'association Centre Marée de Lumière.

J'épousais déjà les valeurs et le champ d'activité de cette association. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas accompagner cette initiative qui venait de naître et en laquelle je me reconnais ? Quand on a lancé notre premier programme, je me suis rendu compte que je pouvais créer du changement à mon jeune âge. Je n'avais pas les ressources financières, mais j'avais l'énergie et le temps pour pouvoir donner à ma communauté. »

Aujourd'hui, à travers des programmes tels que Digital O'Féminin Tour et Digital Dès la Base, Aminata a contribué à former plus de 600 femmes et 200 adolescents. Beaucoup ont ensuite lancé leur propre entreprise, sont devenus créateurs ou créatrices de contenu, ou ont poursuivi une formation dans ce domaine.

Ces engagements lui ont valu d'être sélectionnée jeune championne de l'Unicef, puis ambassadrice et porte-parole des jeunes en Côte d'Ivoire sur l'éducation numérique. Elle a également corédigé le guide d'utilisation du web pour les adolescents et les jeunes de l'Unicef.

Pour la lauréate du Young Activist Summit, cette distinction est la conséquence de cinq années d'engagement en faveur de l'éducation et de l'inclusion numérique : « L'existence de telles reconnaissances contribue à créer des champions locaux et nationaux et montre aux jeunes que l'engagement n'est jamais vain.

Il y a un développement naturel de compétences, tant personnelles que professionnelles, parce qu'on est amené à gérer des projets et à mettre en place des initiatives. C'est très gratifiant de recevoir une telle reconnaissance qui prouve que nos actions résonnent au-delà des frontières et qu'elles sont remarquées par la communauté internationale. »

Elle poursuit : « Au-delà de ma personne, ce prix valorise le travail bénévole des jeunes leaders qui font bouger les lignes dans leurs communautés. Il renforce non seulement l'engagement des champions nationaux à l'international, mais suscite aussi la fibre du changemaking chez de nombreux jeunes pour leur montrer qu'on peut être jeune et avoir de l'impact. »

Être la première Ivoirienne à recevoir ce prix est pour Aminata une grande fierté : « J'ai porté mon pays, la Côte d'Ivoire, sur le toit du monde. J'ouvre ainsi la voie pour que d'autres Ivoiriens et Africains soient honorés à la hauteur de leurs initiatives impactantes. C'est ma façon de leur dire que c'est possible, ils en sont capables. »

Aujourd'hui, en tant que représentante des jeunes sur la scène internationale et nationale, Aminata Savané lance un plaidoyer au gouvernement ivoirien : « Je plaide pour que l'éducation numérique soit intégrée dans le programme national d'éducation de la Côte d'Ivoire. À l'image des cours d'éducation aux droits de l'Homme et à la citoyenneté, l'inclusion de l'éducation numérique permettra aux jeunes de se protéger des dangers liés au numérique tout en profitant pleinement des opportunités qu'offre Internet au XXIe siècle. »

Par son parcours, son engagement et sa vision, Aminata Savané incarne une jeunesse ivoirienne consciente des enjeux du numérique et résolument tournée vers l'avenir. Son combat pour une éducation inclusive et adaptée aux réalités du monde digital fait d'elle une voix influente du changement, porteuse d'espoir pour toute une génération.