L'ancienne internationale kényane Beldina Odemba et l'actuelle gardienne de but de l'équipe nationale du Maroc Khadija Er-Rmichi officieront en tant qu'assistantes au tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine) Maroc 2026. La cérémonie se déroulera ce jeudi à Rabat, au Maroc.

Ce tirage au sort réunira 16 sélections, un record de participation dans l'histoire de la compétition. L'événement sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 14h00, heure locale (13h00 GMT / 15h00, heure du Caire).

Figure respectée du football africain, Beldine Odemba dirige actuellement la sélection kényane. Elle est également entraîneure du club Kenya Police Bullets, engagé en Premier League nationale.

De son côté, Khadija Er-Rmichi est un pilier de la sélection marocaine depuis plus de dix ans. Double vainqueure de la Ligue des Champions Féminine de la CAF avec l'AS FAR, elle a également atteint la finale de la CAN Féminine avec le Maroc lors des éditions 2022 et 2024, terminant à chaque fois vice-championne.