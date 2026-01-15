Afrique: Beldina Odemba et Khadija Er-Rmichi assisteront au tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026, ce jeudi

15 Janvier 2026
Confederation of African Football (Egypt)

L'ancienne internationale kényane Beldina Odemba et l'actuelle gardienne de but de l'équipe nationale du Maroc Khadija Er-Rmichi officieront en tant qu'assistantes au tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine) Maroc 2026. La cérémonie se déroulera ce jeudi à Rabat, au Maroc.

Ce tirage au sort réunira 16 sélections, un record de participation dans l'histoire de la compétition. L'événement sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 14h00, heure locale (13h00 GMT / 15h00, heure du Caire).

Figure respectée du football africain, Beldine Odemba dirige actuellement la sélection kényane. Elle est également entraîneure du club Kenya Police Bullets, engagé en Premier League nationale.

De son côté, Khadija Er-Rmichi est un pilier de la sélection marocaine depuis plus de dix ans. Double vainqueure de la Ligue des Champions Féminine de la CAF avec l'AS FAR, elle a également atteint la finale de la CAN Féminine avec le Maroc lors des éditions 2022 et 2024, terminant à chaque fois vice-championne.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.