Afrique: Communiqué de presse du Jury disciplinaire de la CAF

15 Janvier 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a engagé des poursuites à l'encontre du Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Monsieur Samuel Eto'o Fils, pour mauvaise conduite à la suite du match de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 opposant le Maroc au Cameroun, disputé à Rabat le 9 janvier 2026.

Après examen, le Jury disciplinaire de la CAF a reconnu Monsieur Samuel Eto'o Fils coupable de violation des principes de fair-play, tels que définis à l'article 2, paragraphe 3, des Statuts de la CAF ainsi qu'à l'article 82 du Code disciplinaire de la CAF, en raison de son comportement lors de ladite rencontre.

En conséquence, le Jury disciplinaire a prononcé à l'encontre de Monsieur Samuel Eto'o Fils une interdiction d'accès aux stades pour les quatre (4) prochains matchs officiels de la CAF disputés dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Une amende de vingt mille dollars américains (20 000 USD) a également été infligée.

La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire.

- FIN -

 

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.