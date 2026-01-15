Afrique: Communiqué de presse du Jury disciplinaire de la CAF

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a engagé des poursuites à l'encontre du Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Monsieur Samuel Eto'o Fils, pour mauvaise conduite à la suite du match de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 opposant le Maroc au Cameroun, disputé à Rabat le 9 janvier 2026.

Après examen, le Jury disciplinaire de la CAF a reconnu Monsieur Samuel Eto'o Fils coupable de violation des principes de fair-play, tels que définis à l'article 2, paragraphe 3, des Statuts de la CAF ainsi qu'à l'article 82 du Code disciplinaire de la CAF, en raison de son comportement lors de ladite rencontre.

En conséquence, le Jury disciplinaire a prononcé à l'encontre de Monsieur Samuel Eto'o Fils une interdiction d'accès aux stades pour les quatre (4) prochains matchs officiels de la CAF disputés dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Une amende de vingt mille dollars américains (20 000 USD) a également été infligée.

La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire.

