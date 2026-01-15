Les ultimes lauréates des catégories féminines des CAF Awards 2025 seront connues ce jeudi 15 janvier 2026 à Rabat (Maroc), à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine) Maroc 2026.

Les distinctions de Coach féminine de l'année, Joueuse interclubs féminine de l'année et Club féminin de l'annéeavaient été différées afin de permettre l'achèvement de la CAF Women's Champions League Égypte 2025.

À l'issue de cette compétition, la liste finale des trois nommées par catégorie a été arrêtée. Les gagnantes seront annoncées lors de la cérémonie du tirage au sort, qui débutera jeudi à 14h00 (heure locale) / 12h00 GMT / 15h00 (heure du Caire).

CAF - Entraineur pour le football féminin

Jorge Vilda (Maroc)

(Maroc) Justin Madugu (Nigeria)

(Nigeria) Lamia Boumehdi (TP Mazembe)

CAF - Joueuse interclubs féminine de l'année

Ami Diallo (Côte d'Ivoire / ASEC Mimosas)

(Côte d'Ivoire / ASEC Mimosas) Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

(Maroc / AS FAR) Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR)

CAF - Club féminin de l'année