Afrique: Procédures du tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine - Maroc 2026

15 Janvier 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les procédures officielles du tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026.

La cérémonie se tiendra le jeudi 15 janvier au Complexe Mohammed VI de Football à Rabat.

Le tirage au sort final réunira 16 équipes nationales, un nombre record de participantes dans l'histoire de la CAN Féminine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 14h00 (heure locale), soit 13h00 GMT et 15h00, heure du Caire.

Équipes qualifiées

Les nations qualifiées pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026 sont :

Maroc (pays hôte), Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie.

Format de la compétition

Les 16 équipes seront réparties en quatre groupes de quatre équipes (Groupes A, B, C et D).

À l'issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, comprenant :

les quarts de finale, les demi-finales, le match de classement pour la troisième place, la finale, ainsi que les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Brésil 2027.

Répartition des chapeaux

Conformément au Classement mondial féminin de la FIFA du 11 décembre 2025, les équipes ont été réparties en quatre chapeaux :

Chapeau 1

Maroc (pays hôte) - positionné en A1

Nigeria (tenant du titre) - positionné en C1

Afrique du Sud

Ghana

Chapeau 2

Zambie

Cameroun

Côte d'Ivoire

Algérie

Chapeau 3

Sénégal

Mali

Égypte

Burkina Faso

Chapeau 4

Cap-Vert

Tanzanie

Kenya

Malawi

Procédure du tirage au sort

Le tirage se déroulera selon les principes suivants :

Le Maroc est automatiquement placé en A1 en tant que pays hôte.

Le Nigeria est automatiquement placé en C1 en tant que tenant du titre.

Le reste du tirage se fera dans l'ordre suivant :

Chapeau 4

Les équipes seront tirées au sort et placées successivement en A4, B4, C4 et D4.

Chapeau 3

Les équipes seront tirées au sort et placées successivement en A3, B3, C3 et D3.

Chapeau 2

Les équipes seront tirées au sort et placées successivement en A2, B2, C2 et D2.

Chapeau 1

Les deux équipes restantes seront tirées au sort et placées successivement en B1 et D1.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.