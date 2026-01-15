Afrique: Histoire, fierté et honneur - L'Égypte et le Sénégal se préparent pour une demi-finale à haut risque

Les Pharaons, recordmen de titres, affronteront les Lions de la Téranga ce mercredi soir à Tanger pour une place en finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025.

Cette demi-finale regorge de récits et d'émotions, promettant intensité, drames et la magie incomparable du football africain.

Les confrontations entre ces deux géants du continent ont toujours été serrées. Sur leurs 15 précédents duels, l'Égypte devance légèrement avec sept victoires contre cinq pour le Sénégal, les trois autres matchs s'étant soldés par des nuls.

À l'échelle de la CAN, l'écart est encore plus ténu : cinq rencontres, deux victoires de chaque côté et un match nul - des statistiques qui soulignent l'équilibre parfait de cette rivalité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une rivalité qui se ravive

Leur dernière confrontation en CAN remonte à la finale 2021 à Yaoundé, une soirée chargée d'émotions contrastées. Le Sénégal y a décroché son tout premier titre continental, tandis que l'Égypte voyait une fois encore ses espoirs s'envoler, échouant dans sa quête d'un huitième trophée insaisissable depuis son dernier sacre en 2010.

Cette finale s'était achevée sans but après la prolongation, avant que le Sénégal ne l'emporte lors d'une séance de tirs au but haletante.

Cinq ans plus tard, les deux nations se retrouvent, avec le souvenir de cet affrontement épique encore bien présent. Les Lions de la Téranga reviennent pour confirmer leur ascension fulgurante, tandis que les Pharaons nourrissent une revanche à prendre et soif de rédemption.

Les Pharaons en quête d'une huitième étoile

Depuis leur sacre en 2010, l'Égypte a subi deux défaites douloureuses en finale - en 2017 et 2021 -, et la soif de retrouver le sommet n'a fait que grandir. Au Maroc, les Pharaons ont avancé avec une assurance tranquille, renforçant leur crédit à chaque match.

Leur victoire palpitante 3-2 en quart de finale face aux champions en titre, la Côte d'Ivoire, a envoyé un message retentissant à tout le continent : l'Égypte est prête à se battre pour cette huitième étoile tant convoitée, qui hante son histoire.

Après avoir terminé premiers de leur groupe avec deux victoires et un nul, ils ont enchaîné avec un succès 3-1 en huitièmes contre le Bénin, avant de frapper à nouveau trois fois en quarts.

Au coeur de cette marche en avant : Mohamed Salah. Toujours en quête d'un premier titre à la CAN, l'attaquant de Liverpool a montré l'exemple en inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive jusqu'ici. Son influence, son leadership et sa précision seront une nouvelle fois déterminants alors que l'Égypte affronte un adversaire bien connu.

Le Sénégal à domicile, le Sénégal en forme

Pour le Sénégal, cette demi-finale de mercredi s'annonce avec un avantage supplémentaire. Alors que l'Égypte doit se déplacer depuis Agadir - où elle était basée durant toute la compétition - les Lions de la Teranga restent à Tanger, ville qui a accueilli tous leurs matches jusqu'à présent.

Cette familiarité avec le stade, les conditions et l'ambiance pourrait leur offrir un léger avantage psychologique.

Tout comme l'Égypte, le Sénégal a terminé en tête de son groupe avant de se défaire aisément du Soudan (3-1) en huitièmes de finale, sans avoir besoin de prolongations. En quarts, ils ont été mis à rude épreuve par un Mali résilient réduit à dix, mais se sont imposés de justesse (1-0), faisant preuve de patience et de maîtrise.

La force du Sénégal réside dans son collectif plutôt que dans ses individualités. Son trio offensif - Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et le capitaine Sadio Mané - a fait preuve d'efficacité et de complémentarité.

Si Mané n'a marqué qu'une seule fois dans le tournoi, sa créativité, ses déplacements et son leadership ont été déterminants pour déverrouiller les défenses les plus compactes. Avec 14 occasions créées, il co-détient le meilleur total de la CAN en cours, à égalité avec Ademola Lookman, tandis que Salah suit avec 12.

L'art des petits détails sous les lumières de Tanger

Un sous-plot familier verra Mané affronter une nouvelle fois son ancien coéquipier de Liverpool, Salah - deux icônes portant les espoirs de leurs nations. L'ambition offensive du Sénégal se heurte désormais à une défense égyptienne réputée pour son organisation et sa résilience, préparant le terrain pour un duel à la fois tactique et émotionnel où chaque instant pourrait faire basculer la rencontre.

Dans cette demi-finale marquée par l'histoire et animée par la fierté, ce duel est de ceux où un clin d'oeil peut vous faire tout rater. Un seul poursuivra sa route vers la gloire continentale.

Déclarations d'avant-match

Hossam Hassan - Égypte

« Le Sénégal n'est pas une bête noire pour la sélection égyptienne. Nous sommes sept fois champions d'Afrique, et le football ne connaît pas de bête noire. Quiconque affronte l'Égypte joue avec la peur au ventre, et les vidéos provocatrices qui circulent sur nous nous motivent avant les matchs.

Nous abordons cette demi-finale avec un grand respect pour l'adversaire, mais aussi avec une préparation minutieuse. Mentalement, nous sommes prêts. Nous connaissons l'équipe que nous affrontons et nous connaissons aussi nos forces. Chaque équipe a son style de jeu, sa stratégie, et nous nous y sommes préparés en conséquence ».

Pape Thiaw - Sénégal

« Nous préparons ce match avec la plus grande rigueur, en éliminant toute distraction qui pourrait nuire à notre concentration. Nous savons que nous affrontons une équipe égyptienne très forte, sans doute la plus huppée d'Afrique, disciplinée tactiquement et aguerrie mentalement par des années à ce niveau.

Nous relevons ce défi avec un immense respect, mais aussi avec une réelle ambition. Nous sommes déterminés à l'emporter et à atteindre la finale. Par-dessus tout, nous restons fidèles à notre philosophie de jeu, car nous croyons qu'elle est la clé qui peut faire la différence ».

La stat

Mohamed Salah a affronté le Sénégal à cinq reprises sans jamais marquer contre eux, avec un bilan d'une victoire, un match nul et trois défaites. Sadio Mané a quant à lui rencontré l'Égypte cinq fois, inscrivant un but pour trois victoires, un nul et une défaite.

Salah et Mané ont été coéquipiers au Liverpool FC entre 2017 et 2022, jouant ensemble 223 matches. Mané a délivré 18 passes décisives à Salah, tandis que Salah en a offert 17 à Mané.