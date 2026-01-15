Une délégation des pays d'Afrique de l'Est qui accueilleront la prochaine TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations en 2027 séjourne actuellement au Maroc dans le cadre d'une mission d'observation organisée en marge de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Cette délégation est composée de représentants du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, les trois nations coorganisatrices du plus grand événement sportif africain prévu en 2027.

Cette mission d'observation s'inscrit dans un programme d'échange de connaissances entre la CAF, le pays hôte actuel le Maroc et les trois futurs pays organisateurs. Au cours des derniers jours, la délégation a effectué plusieurs visites sur différents sites clés de la compétition.

Le programme a débuté le vendredi 9 janvier par une visite du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les membres de la délégation ont assisté aux opérations en conditions réelles lors du quart de finale opposant le Maroc au Cameroun. Cette immersion leur a permis d'observer de près des domaines essentiels tels que la gestion des stades, la coordination sécuritaire, les flux médias, les services aux spectateurs et les opérations de compétition.

Dans le cadre du programme élargi, la délégation a également visité le Stade Al Medina ainsi que le Complexe Sportif Prince Moulay Hassan, deux des quatre sites de compétition situés à Rabat.

Au-delà des infrastructures sportives, la délégation s'est rendue au Centre Principal des Médias (CPM) de Rabat, qui accueille plus de 1 000 journalistes accrédités et constitue le centre névralgique des conférences de presse officielles et des activités médiatiques.

Cette visite a permis de mesurer l'ampleur de la coordination nécessaire à la diffusion internationale et à la gestion médiatique d'un événement de cette envergure.

Le programme comprenait également des visites stratégiques au Centre Africain de Coopération Policière à Rabat, mettant en lumière les mécanismes de collaboration en matière de sécurité, ainsi qu'aux Fan Zones de la CAN, devenues un élément essentiel des compétitions de la CAF pour renforcer l'engagement des supporters.

« Ce programme d'observation illustre l'engagement de la CAF en faveur de l'excellence durable dans l'organisation des compétitions. En exposant stratégiquement les futurs pays hôtes aux opérations de notre événement phare, nous garantissons une cohérence dans l'organisation d'événements de football africain de classe mondiale. La présence de la délégation au Maroc constitue une étape clé dans le transfert de compétences, le renforcement des capacités et la préparation du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda à accueillir avec succès une TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de niveau mondial en 2027 », a déclaré le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.

Cette initiative reflète l'approche proactive de la CAF en matière de transfert de connaissances, de développement des capacités et de continuité institutionnelle dans l'organisation des tournois.