Afrique: Égypte - Sénégal - Une demi-finale au bord de la rupture, là où tout se joue sur les détails

Il n'y a plus de place pour les calculs ni pour les souvenirs. En demi-finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'Égypte et le Sénégal se retrouvent dans un face-à-face qui concentre toute la tension, l'histoire et l'exigence du très haut niveau africain.

À ce stade de la compétition, la hiérarchie s'efface, le temps se contracte, et chaque action peut faire basculer un destin.

L'Égypte avance avec le poids de son palmarès, mais surtout avec la conviction que les grandes équipes savent survivre quand les marges deviennent invisibles.

Le Sénégal, puissance athlétique et vitesse de projection, incarne une menace permanente, capable de transformer la moindre hésitation en sanction immédiate.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre ces deux géants du football africain, cette demi-finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 promet un combat d'intensité, de maîtrise et de sang-froid.

À la veille de ce rendez-vous décisif, Mahmoud Hassan Trezeguet, cadre du vestiaire égyptien, s'est confié à cafonline.com, dévoilant l'état d'esprit d'un groupe qui avance avec lucidité et ambition.

Mahmoud Hassan Trezeguet - Joueur de l'équipe nationale d'Égypte

Question cafonline.com :

Comment évaluez-vous la préparation de la sélection égyptienne pour cette demi-finale face au Sénégal, surtout après une série de matches très disputés lors des tours précédents ?

Trezeguet :

« Depuis le début de la compétition, nous abordons chaque match comme une finale. La préparation reste intense, comme pour toutes les rencontres. Nous connaissons parfaitement la difficulté du match contre le Sénégal, une grande équipe avec de grands joueurs, mais nous sommes prêts. »

Question cafonline.com :

Le Sénégal est réputé pour sa puissance physique et sa rapidité en transition. Sur quels aspects l'Égypte devra-t-elle s'appuyer pour imposer son style ?

Trezeguet :

« Le Sénégal est effectivement une équipe très forte. Nous l'avons affrontée à plusieurs reprises et elle possède de nombreuses clés de jeu ainsi que des joueurs de très haut niveau. Mais nous aussi, nous avons nos propres forces, des joueurs de qualité et plusieurs solutions pour faire la différence. Nous sommes capables de gagner ce match. »

Question cafonline.com :

Votre expérience des grands rendez-vous peut-elle jouer un rôle déterminant pour le groupe dans une rencontre de cette importance ?

Trezeguet :

« Nous travaillons tous comme une seule équipe, avec un seul objectif : gagner et nous qualifier pour la finale. Nous avons déjà atteint la finale à deux reprises sans réussir à remporter le titre, et nous faisons tout pour y parvenir cette fois-ci. Nous connaissons la valeur de nos adversaires, mais nous croyons en notre groupe. »

Question cafonline.com :

En demi-finale, ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Quel sera, selon vous, l'élément clé pour faire basculer cette rencontre ?

Trezeguet :

« L'efficacité devant le but, car les occasions sont rares à ce stade, mais aussi la concentration du début à la fin du match. L'expérience de certains joueurs dans ce type de rencontres peut également peser lourd. »

À ce niveau de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, rien n'est acquis. Face au Sénégal, l'Égypte sait que chaque duel, chaque transition et chaque opportunité peut compter. Dans une demi-finale où la marge d'erreur est inexistante, seuls la lucidité, le réalisme et la maîtrise permettront de continuer à rêver.