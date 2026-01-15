Afrique: Pourquoi l'Egypte mérite sa place dans le dernier carré !

L'Egypte s'est qualifiée samedi dernier pour les demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations 2025 après un match solide devant la Côte d'Ivoire, championne en titre, avec une victoire 3-2.

Impressionnants de maitrise depuis l'entame du tournoi, les Pharaons montrent clairement qu'une finale dans la compétition est encore envisageable.

L'histoire...

L'Egypte et la CAN, c'est une question d'histoire. Détenteur du record de trophées dans le tournoi, le pays des Pharaons a une histoire particulière avec la compétition. L'Egypte est la seule formation du continent à avoir remporté le tournoi trois années de suite (2006, 2008, 2010).

Depuis 2017, l'Egypte va disputer sa troisième demi-finale de CAN (2017, 2021) avec à la clé deux finales de CAN au Gabon et au Cameroun. L'équipe affiche une certaine régularité.

Un gardien chahuté mais présent

Dans son pays, Mohamed ElShenawy ne fait pas l'unanimité. En cause, de derniers mois compliqués en club. Les critiques fusent de partout mais le gardien des Pharaons a la confiance de son entraineur et il le lui rend bien. Même s'il a encaissé au moins un but sur chaque de ses sorties dans la compétition, ElShenawy reste le gardien du temple et a permis à l'Egypte de se hisser dans le dernier carré, obtenant d'ailleurs un trophée d'Homme du match TotalEnergies contre l'Afrique du Sud lors du deuxième match de groupes.

Un effectif prêt !

De toutes les équipes, seule l'Egypte s'est offerte le luxe de disputer son troisième match de groupes avec onze nouveaux joueurs. De quoi confirmer la belle profondeur de banc des Pharaons. Comme le sélectionneur le rappelle à chaque fois, tout son groupe est à disposition. La présence de l'Egypte dans ce dernier carré n'est donc pas usurpée.

La grosse envie de Mohamed Salah

Au-delà de l'histoire de son pays avec la compétition, Mohamed Salah est l'une des raisons pour lesquelles on voit l'Egypte en demi-finales de la TotalEnergies CAF CAN 2025. L'attaquant est discret dans les médias au Maroc mais affiche sa belle forme sur le terrain. Contre les Eléphants, il a inscrit son quatrième but cette année, son plus haut total sur un tournoi. Il a été décisif au bon moment contre l'Afrique du Sud ou encore face au Bénin et la Côte d'Ivoire.

Après avoir échoué en finale en 2017 et 2021 et pour ce qui apparait comme sa dernière participation dans la compétition, Salah (33 ans) affiche clairement son envie d'aller au bout.

Le sélectionneur Hossam Hassan

Joueur à succès dans le tournoi avec trois titres (1986, 1998 et 2006), Hossam Hassan est une légende de la CAN. Devenu sélectionneur des Pharaons il y a près de deux ans, l'ancien attaquant affiche de grosses ambitions.

S'il reste critiqué pour le jeu déployé par l'équipe, les résultats sont pour l'instant en sa faveur. Et il le répète à qui veut l'entendre : son désir est de faire plaisir au peuple égyptien. Et cette demi-finale est déjà un gros objectif atteint.