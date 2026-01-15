· Yassine Bounou a arrêté deux penalties

· Le Maroc disputera sa première finale de CAN depuis 2004

· Ils affronteront le Sénégal en finale dimanche à Rabat

Maroc 0-0 Nigeria (4-2 aux tirs au but)

Le gardien Yassine Bounou est devenu le héros du soir en permettant au Maroc, pays organisateur, de se qualifier pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 21 ans. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 4-2 aux tirs au but face au Nigeria après un match sans but mercredi soir à Rabat.

Après 90 minutes et des prolongations qui n'ont pas suffi à départager les équipes, la victoire s'est jouée aux tirs au but, où Bounou s'est illustré devant un Stade Prince Moulay Abdellah archicomble.

Le gardien marocain a confirmé son statut de l'un des meilleurs du continent, réalisant des arrêts décisifs contre Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi, propulsant ainsi les Lions de l'Atlas à un pas de la gloire continentale.

Neil El Aynaoui et Paul Onuachu ont transformé les premiers penalties pour leurs équipes respectives, avant que le Nigeria ne semble prendre l'avantage lorsque Stanley Nwabali a stoppé la tentative de Hamza Igamane. Cet avantage a toutefois été rapidement annulé par Bounou, qui a lu parfaitement la frappe de Chukwueze, rétablissant l'égalité.

Eliesse Ben Seghir et Fisayo Dele-Bashiru ont gardé leur sang-froid lors du tour suivant, avant que le capitaine Achraf Hakimi ne s'avance avec assurance pour donner l'avantage 3-2 au Maroc d'une frappe impeccable avant l'ultime tir.

Bounou a ensuite offert le moment décisif de la séance, tendant une main ferme pour repousser la tentative d'Onyemaechi.

Dans un stade retenant son souffle, Youssef En-Nesyri s'est avancé et a transformé le penalty décisif avec un calme olympien, plongeant le public de Rabat en extase et scellant une nuit historique pour les hôtes.

Cette victoire a libéré une immense pression pour le Maroc, qui portait le poids des attentes tout au long du tournoi en tant que pays organisateur.

Pour le Nigeria, les espoirs d'atteindre une deuxième finale consécutive de la CAN se sont envolés, et les Super Eagles vont désormais se concentrer sur le match pour la troisième place contre l'Égypte à Casablanca.

La demi-finale en elle-même fut un match captivant et équilibré. Les deux équipes ont montré leurs intentions dès le coup d'envoi, échangeant des occasions dans une première mi-temps ouverte.

Brahim Diaz a frôlé l'ouverture du score pour le Maroc avec une frappe enroulée qui a passé tout près, tandis que Nwabali a réagi avec vivacité pour contrer Ismail Saibari. À l'autre bout, Ademola Lookman a testé Bounou avec une frappe rasante en bordure de surface.

Victor Osimhen, le joueur clé du Nigeria, a été étroitement surveillé tout au long du match, la défense marocaine étant parfaitement consciente du danger que pourrait représenter la moindre faille de concentration.

Après la pause, le Maroc a progressivement pris le contrôle du match, montant plus haut sur le terrain. Calvin Bassey a été colossal au coeur de la défense nigériane, utilisant sa puissance et son sang-froid pour résister à la pression continue des locaux.

La meilleure occasion marocaine de la seconde mi-temps est revenue à Abde Ezzalzouli, dont la frappe enroulée depuis la surface a été superbement détournée par Nwabali.

Avec la fatigue qui s'installait en prolongations et l'enjeu qui montait, la prudence a prévalu, les deux équipes optant pour une approche sécuritaire. Sans trouver l'ouverture après 120 minutes, la séance de tirs au but s'est imposée -- et ce fut la soirée de Bounou, alors que le Maroc se qualifiait pour une finale de la CAN tant attendue.

Sadio Mané envoie le Sénégal en finale de la CAN 2025 devant l'Egypte

- Sadio Mané a inscrit l'unique but du Sénégal pour se qualifier en finale devant l'Egypte (1-0)

- Le bloc bas de l'Egypte n'a pas tenu face aux Lions de la Teranga

- Le Sénégal connaitra son adversaire de dimanche à l'issue du match Nigeria - Maroc qui se joue à Rabat

Sénégal 1-0 Egypte

Buteurs : Sadio Mané 78'

Et l'éclair est venu de Sadio Mané. L'attaquant a permis au Sénégal de décrocher son ticket pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations, Maroc 2025. Ceci, grâce à son unique but inscrit à un peu plus de dix minutes de la fin du match de la demi-finale face à l'Egypte ce mercredi 14 janvier au Grand Stade de Tangier.

Comme attendu, la première période est tendue. L'Egypte affiche un bloc bas et attend le Sénégal qui cafouille ses attaques. Seule la frappe de Nicolas Jackson depuis l'entrée de la surface, mais avec son ballon s'envole et termine sa course au-dessus de la barre soulève un peu la foule à la 19e minute. Fait notable de cette première partie, la sortie sur blessure du capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly (23e). Auparavant, il avait écopé d'un carton jaune qui le privera de la finale. A la pause, Sénégalais et Egyptiens se séparent dos à dos.

Les staffs techniques font leurs premiers changements au début de la seconde période. Habib Diarra cède sa place à Lamine Camara, côté Sénégal, tandis que Trezeguet monte sur le terrain à la place d'Ahmed Fatouh. Sur le terrain, c'est la même configuration. Le Sénégal a la possession et mène les attaques, alors que l'Egypte défend toujours aussi bien. A force de trop défendre, les Pharaons vont payer leur unique moment de déconcentration. A la 78e minute, Sadio Mané frappe depuis l'entrée de la surface de réparation et place son ballon qui frôle le poteau droit d'ElShenawy. Le Sénégal passe devant au score. L'Egypte décide enfin de sortir le bout de son nez et se laisse découvrir. Sur une passe de Camara, Pape Gueye envoie sa frappe dans les airs (82e). Le sélectionneur Hossam Hassan de l'Egypte injecte ses dernières forces offensives dans la fin de match. Mais le Sénégal tient bon. L'Egypte enregistre enfin un tir cadré à la 90+5e après une frappe tranquillement captée par Edouard Mendy.

Les Lions de la Teranga décrochent avec ce court mais précieux succès leur billet pour le bouquet final de la TotalEnergies CAF CAN 2025. Une troisième finale sur les quatre dernières éditions depuis 2019. Ce sera face au Nigeria ou au Maroc. Les deux équipes s'affrontent au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat (20h GMT). De son côté, l'Egypte tentera de se consoler avec la finale du match de classement samedi.

Sadio Mané, Homme du match TotalEnergies

« Dès le début, nous l'avons fait ensemble. Nous avons évité les erreurs individuelles ou les fautes inutiles. Je pense que nous avons bien géré le match du début à la fin et, globalement, nous méritions de gagner. Il faut être honnête sur la finale et je pense que toutes les équipes sont formidables. Nous verrons, et nous essaierons d'être prêts pour la finale, surtout pour donner le meilleur de nous-mêmes »

Hossam Hassan, sélectionneur de l'Egypte :

"Je suis extrêmement fier de mes joueurs qui ont fait preuve d'un grand caractère face à un adversaire coriace. Je viens de leur dire que je suis fier d'eux car ils ont défendu le drapeau égyptien et le peuple égyptien avec beaucoup de courage. Le Sénégal a très bien joué et je ne peux rien leur enlever, ils ont été excellents aujourd'hui".

Pape Thiaw, coach du Sénégal:

"Nous sommes très, très heureux d'avoir atteint la finale. Ce ne fut pas facile face à une bonne équipe comme l'Égypte. Mes joueurs étaient déterminés à remporter le match et cette détermination s'est vue sur le terrain. Je rends hommage à l'Égypte qui a bien joué et nous a offert un très bon match. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la préparation de la finale et nous y investir pleinement".