Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Maroc, une première historique en phase finale

Tanger — Le Sénégal et le Maroc vont se retrouver pour la première fois de leur histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dimanche à Rabat, un duel très attendu entre deux sélections parmi les plus régulières du continent ces dernières décennies.

Les deux équipes se sont affrontées à 23 reprises toutes compétitions confondues, mais jamais en phase finale de la CAN. Le Sénégal compte six victoires contre onze défaites, tandis que six rencontres se sont soldées par un match nul. La dernière confrontation remonte à octobre 2020, lors d'un match amical remporté par le Maroc (3-1) à Rabat.

Leur première opposition date du 1er novembre 1981, avec une victoire sénégalaise (2-0) lors d'un match amical disputé à Dakar. Les Lions du Sénégal dominent d'ailleurs les débuts de cette rivalité, s'imposant à nouveau en amical le 12 mai 1982 (2-1), puis en 1983 (1-0), avant un match nul (0-0) à Dakar.

La rivalité prend une dimension compétitive en septembre 1983, lors des qualifications aux Jeux olympiques de Los Angeles 1984. Le Maroc s'impose à Casablanca (1-0), puis arrache le nul à Dakar (1-1), synonyme de qualification.

Entre 1984 et 1990, les deux sélections se retrouvent à trois reprises en match amical, chacune remportant une victoire, pour un autre nul.

Les confrontations se poursuivent ensuite dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN. En 1993, lors des qualifications pour le Mondial 1994, le Maroc s'impose à deux reprises face au Sénégal : à Casablanca (1-0), puis à Dakar (3-1).

En 1997, lors des éliminatoires de la CAN 1998, les Lions de l'Atlas confirment leur ascendant avec une large victoire à Rabat (3-0), après un match nul (0-0) à Dakar.

Le Sénégal prend sa revanche lors des qualifications pour la Coupe du monde 2002. Après un match nul (0-0) à Rabat à l'aller, les Lions du Sénégal s'imposent au retour à Dakar (1-0), grâce au but décisif d'El Hadji Diouf, décrochant ainsi leur qualification.

Par la suite, les deux équipes disputent cinq autres matchs amicaux, largement dominés par les Marocains, avec quatre victoires contre une seule défaite.

Dimanche à Rabat, le Sénégal et le Maroc se retrouveront donc dans un contexte inédit de leur histoire footballistique, pour une première confrontation en phase finale de la CAN.

Ce duel de Lions va opposer deux styles affirmés, avec en jeu un deuxième sacre continental pour chacune des deux nations. Le Sénégal est vainqueur de la CAN 2022, tandis que le seul sacre du Maroc remonte à 1976, il y a près de cinquante ans.