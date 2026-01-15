Sénégal: Perturbations scolaires - La CNEPT invite les enseignants à privilégier la voie du dialogue 'constructif'

Dakar — La Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CNEPT) appelle syndicats d'enseignants à privilégier la voie d'un dialogue "constructif" avec l'État pour assurer la stabilité du système éducatif.

La CNEPT, une organisation de la société civile spécialisée dans l'éducation, invite les parties concernées à poursuivre les négociations "dans un esprit de responsabilité et de préservation de l'intérêt supérieur des élèves", indique un communiqué transmis à l'APS.

L'organisation invite le président de la République ainsi que le gouvernement à "veiller au respect strict des engagements pris, notamment sur la question des décisionnaires, afin de restaurer la confiance, apaiser le climat social et garantir la stabilité du système éducatif".

Les mouvements sociaux "affectent sérieusement le quantum horaire, compromettent la continuité des enseignements et menacent l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'ODD 4, auquel le Sénégal a librement souscrit", note la CNEPT dans ce communiqué.

L'école sénégalaise, "déjà fragilisée par des crises cycliques récurrentes, ne saurait une fois de plus être prise en otage au détriment des apprenants, des familles et de l'avenir du pays", ajoute-t-elle.

Le G7, regroupant les sept syndicats d'enseignants les plus représentatifs du secteur de l'éducation, prévoit des débrayages, grèves et marches au cours de ce mois, pour faire aboutir ses revendications.

Les syndicats concernés réclament la révision du statut des enseignants décisionnaires, l'arrêt systématique de la surimposition des rappels dus aux enseignants et la convocation du Comité de suivi des accords signés avec le gouvernement, dont fait justement partie la Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CNEPT).

La CNEPT est également membre du comité directeur du Comité national du dialogue social du secteur de l'éducation.