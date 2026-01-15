Sénégal: La production industrielle en forte hausse en novembre 2025

15 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production industrielle sénégalaise poursuit sa dynamique haussière. Selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la production industrielle hors égrenage de coton a enregistré, en novembre 2025, une progression de 18,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette performance s'explique principalement par le bond de la production des industries extractives, en hausse de 39,1 %. Une évolution largement imputable à la prise en compte du démarrage de l'extraction de pétrole au Sénégal, qui constitue désormais un levier majeur de la croissance industrielle nationale.

Outre le secteur extractif, la hausse de la production est également soutenue par l'augmentation de l'activité dans les industries de l'électricité, du gaz et de l'eau, dont la production s'est accrue de 14,4 % sur la période. Les industries manufacturières ont, quant à elles, enregistré une progression plus modérée mais significative de 5,1 %, traduisant une amélioration continue de l'appareil productif.

Toutefois, cette tendance globale masque des évolutions contrastées. En effet, la production des industries environnementales affiche un recul de 5,1% en novembre 2025, soulignant les défis persistants auxquels fait face ce segment de l'industrie.

Sur une période plus longue, les indicateurs demeurent tout aussi favorables. Sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production industrielle s'est améliorée de 24,5% par rapport à la même période de 2024, une progression également portée par l'entrée en production des hydrocarbures.

En revanche, l'activité d'égrenage de coton est restée à l'arrêt en novembre 2025, marquée par une absence de production.

Dans l'ensemble, ces résultats confirment la transformation progressive du paysage industriel sénégalais, avec l'émergence du secteur pétrolier comme moteur de croissance, tout en mettant en lumière la nécessité de consolider les autres branches industrielles pour garantir une croissance durable et inclusive.

