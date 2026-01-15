Sénégal: Louga - La chambre de commerce adopte un budget 2026 en baisse, axé sur l'encadrement du secteur informel

Louga — La Chambre de commerce de Louga a adopté, mercredi, son budget de l'année 2026 marqué par une baisse de 7 millions 037 500 francs CFA, a annoncé son secrétaire général, Cheikh Sène.

"Le budget adopté est équilibré en recettes et en dépenses à 90.628.013 francs CFA, contre 97 665 513 francs CFA en 2025, soit une baisse de 7.037 500 francs CFA", a-t-il déclaré, à l'issue de l'assemblée générale de la Chambre de commerce de Louga, au cours de laquelle le budget de l'année a été adopté à la majorité.

La baisse du budget s'explique principalement par la suspension de la subvention du Comité d'orientation et de suivi du soutien aux entreprises (COSSEC), selon M. Sène, ajoutant que la Chambre entend contribuer au programme de redressement économique en renforçant l'encadrement et la formalisation du secteur informel.

"Le budget de fonctionnement est arrêté à 70.628.013 francs CFA, contre 87.667.513 francs CFA l'année précédente, enregistrant ainsi une diminution de 17.037.500 francs CFA", a précisé M. Sène.

En revanche, a-t-il ajouté, le budget d'investissement connaît une hausse de 10 millions de francs CFA, pour s'établir à 20 millions de francs CFA en 2026.

"Cette baisse globale du budget s'explique essentiellement par la suspension de la subvention du COSSEC", a-t-il indiqué, rappelant que cette subvention permettait aux petites chambres consulaires de remplir correctement les missions confiées par l'Etat.

Malgré ce contexte, a-t-il poursuivi, la Chambre de commerce prévoit le démarrage de nouveaux services, notamment, un centre de gestion, présenté comme un business center destiné à mieux encadrer le secteur informel, favoriser la formalisation des entreprises et améliorer la traçabilité de leurs activités, en vue d'élargir l'assiette fiscale.

"Un centre de formation devrait également être lancé, adossé à une plateforme technique dédiée à la transformation agroalimentaire, avec des formations modulaires en entrepreneuriat, gestion et comptabilité, y compris dans le domaine de la gestion des collectivités locales", a-t-il expliqué.

"Ces initiatives visent à accroître les recettes propres de la Chambre, dans un contexte où les subventions ont été suspendues depuis deux ans", a souligné le secrétaire général, notant que les élus consulaires appellent au rétablissement de l'appui du COSSEC.

Cheikh Sène a enfin insisté sur les difficultés spécifiques des petites chambres de commerce, souvent dépourvues d'infrastructures génératrices de revenus, appelant l'Etat à renforcer son soutien afin de leur permettre de mieux contribuer au développement économique et social, dans le cadre des pôles territoriaux et du dispositif d'appui au secteur privé.