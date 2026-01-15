Ile Maurice: Le ministre Mahomed - «Il ne s'est pas rendu compte de la gravité de son action»

L'image a fait le tour des réseaux. Un jeune s'accrochant à un autobus en marche à la rue Pope Hennessy. La scène a suscité indignation et inquiétude quant à la sécurité des élèves utilisant les transports publics. Le ministre des Transports, Osman Mahomed, s'est donc rendu au D.A.V College, dans la capitale, hier matin, afin de s'enquérir auprès de l'administration du collège des circonstances qui ont mené à cette histoire.

Selon la publication initiale, diffusée sur une page Facebook, l'adolescent aurait pris ce risque extrême après que l'accès à bord lui a été prétendument refusé. Cette information a rapidement circulé et généré de nombreuses réactions du public. «Lorsque j'ai vu cette publication sur les réseaux, j'ai tout de suite reconnu le collège grâce à son uniforme», a expliqué le ministre. Il a alors décidé de se rendre au collège D.A.V pour vérifier les faits.

L'administration du collège a coopéré et a pu identifier l'élève non pas grâce à son visage - que l'on ne distingue pas sur la photo - mais à ses chaussures. Une fois retrouvé, l'adolescent a été invité à donner sa version des faits. Selon le ministre, il aurait immédiatement démenti la version publiée sur Facebook, assurant qu'il ne s'était pas accroché au bus parce qu'on lui en aurait refusé l'accès mais parce qu'il avait voulu récupérer Rs 50 qu'il avait oubliées avec un ami déjà à bord du véhicule.

L'explication n'a pas dissuadé le ministre de souligner le caractère extrêmement dangereux du geste. «Il ne s'est pas rendu compte de la gravité de son action et des conséquences que cela aurait pu avoir», a déclaré Osman Mahomed, rappelant que ce type de comportement met en danger non seulement l'élève, mais également les autres usagers de la route.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet incident relance aussi le débat sur la sécurité dans les transports scolaires et la fiabilité d'informations relayées sur les réseaux sociaux.

Le ministère des Transports terrestres envisage désormais de renforcer la sensibilisation des collégiens aux risques des comportements imprudents aux abords des autobus. Osman Mahomed a rappelé avoir coprésidé une réunion à son ministère en 2025 avec son collègue ministre de l'Éducation et la haute hiérarchie du ministère de ce dernier au sujet du transport public pour la classe estudiantine.