Ile Maurice: Abusée et menacée par son mari policier, elle porte plainte

Dans la région de Flacq, une affaire agite le milieu judiciaire et jette le discrédit sur la police. Une femme d'une trentaine d'années accuse son mari, policier depuis plus de dix ans, de l'avoir menacée et agressée à plusieurs reprises entre le 11 et le 20 décembre. La plainte décrit un climat de manipulation psychologique, fondé notamment sur l'utilisation d'une vidéo intime impliquant la plaignante et leur enfant.

Selon les déclarations, le couple était séparé depuis environ trois mois. Le 11 décembre, alors qu'elle se rendait au centre commercial de Flacq, la femme a été abordée par son mari. Celui-ci aurait proféré des menaces directes, laissant entendre qu'il possédait des images compromettantes. Il lui aurait aussi dit qu'il «pouvait la filmer» ou utiliser les images en sa possession pour «lui causer des ennuis» si elle refusait de se plier à ses exigences.

Le ton était clair : il avait le pouvoir et n'a pas hésité à abuser de sa position. Le 13 décembre, les menaces se précisent. Selon la plaignante, le policier lui montre une vidéo d'elle nue dans un bain avec sa fille. Une scène tournée dans un cadre domestique et privé, qu'elle affirme n'avoir jamais autorisée. Ce contenu, très intime, devient alors, selon elle, un moyen de chantage.

L'homme lui aurait affirmé qu'il diffuserait la vidéo si elle refusait de l'accompagner ou de coopérer. Sous pression, elle aurait été conduite vers une villa à Poste Lafayette. Là, l'homme l'aurait forcée à signer des documents concernant la vente d'un véhicule. Elle affirme qu'en refusant, elle aurait été giflée à deux reprises et tirée par les cheveux, ce qui l'aurait poussée à signer par peur.

Trois jours plus tard, le 16 décembre, la situation a empiré. Selon son récit, l'homme est venu la chercher au centre commercial et l'a ramenée de force à la même villa. Une dispute a rapidement éclaté. La femme affirme avoir été contrainte à des actes sexuels non consentis. Elle explique avoir réussi à quitter la villa, mais son mari l'a suivie et a renouvelé sa menace : si nécessaire, il diffuserait la vidéo d'elle et de leur enfant. Face à la perspective de voir circuler cette image intime d'elle et de sa fille, elle s'est sentie incapable de résister plus longtemps et est rentrée chez elle avec lui - sous la contrainte psychologique - avant qu'une seconde agression ne se produise, selon son récit.

Le 20 décembre, l'homme serait allé jusqu'à se présenter sur le lieu de travail de la plaignante. Là, il l'aurait obligée à l'accompagner encore une fois à la villa. Durant le trajet et une fois sur place, il aurait insisté sur le fait que son refus de coopérer «lui attirerait des problèmes», sous-entendant qu'en tant que policier, il avait le pouvoir d'influencer sa vie professionnelle et administrative.

La plaignante rapporte avoir résisté à ses avances, ce qui aurait entraîné une confrontation physique au cours de laquelle elle dit s'être blessée aux bras et aux mains. Elle déclare également que Rs 15 000 ont disparu de son sac durant cet épisode. Après lui avoir remis l'argent, il l'aurait conduite à l'hôpital, où elle a reçu des soins médicaux.

L'accusé est un policier en service actif depuis 2012. Ce statut soulève naturellement des interrogations : aurait-il utilisé sa position pour intimider ? Exerçait-il une influence susceptible de dissuader la victime de porter plainte plus tôt ? Et surtout, qu'en est-il de la vidéo : comment a-t-elle été filmée ? Était-ce fait à son insu ? Comment était-elle conservée et dans quel but ?

Les enquêteurs devront vérifier l'existence du fichier évoqué, déterminer son origine et établir si son utilisation relève d'une infraction distincte, telle que l'enregistrement ou la diffusion non autorisée d'images intimes -un délit particulièrement grave. D'autres éléments sont attendus, notamment l'analyse des traces laissées lors des altercations, la vérification des déplacements, ainsi que les témoignages éventuels de personnes ayant aperçu des interactions ou entendu des menaces.