Burkina Faso-Royaume-Uni - Une dynamique de coopération pragmatique réaffirmée

15 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce jeudi 15 janvier 2026, au nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso, Angus McKee. Cette rencontre de prise de contact a permis de réaffirmer la volonté commune des deux États de renforcer un partenariat fondé sur le pragmatisme, le respect mutuel et la souveraineté.

Non-résident, le diplomate a indiqué être au Burkina Faso pour approfondir ses échanges avec les départements sectoriels et identifier des pistes de collaboration susceptibles de contribuer de manière concrète au développement du pays.

Il a souligné l'engagement renouvelé du Royaume-Uni à accompagner le Burkina Faso, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement.

Le Premier ministre a félicité l'ambassadeur McKee pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue au pays des Hommes intègres. Il a salué la disposition du Royaume-Uni à consolider ses relations avec le Burkina Faso, tout en rappelant les priorités stratégiques du Gouvernement.

Il a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction de voir le Royaume-Uni réaffirmer son engagement aux côtés du peuple burkinabè, en cohérence avec les aspirations nationales de résilience, de sécurité et de développement endogène.

Pour sa part, l'ambassadeur McKee s'est dit honoré de cette audience et particulièrement sensible à la clarté du message délivré par le Premier ministre. Il a réitéré la disponibilité de son pays à bâtir un partenariat « gagnant-gagnant » avec le Burkina Faso.

Cette première rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays et ouvre des perspectives prometteuses pour un rapprochement accru, fondé sur le respect mutuel et l'efficacité dans l'action.

