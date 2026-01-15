Gabon: Le Président de la République effectue une visite à la ferme BTF Farming

15 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Akanda, le 14 janvier 2026- Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a effectué ce jour une visite à la ferme BTF Farming, située à Malibé 2, dans la commune d'Akanda, dans le cadre de sa politique de promotion de l'entrepreneuriat national et de renforcement de la production locale.

Cette visite a permis au Chef de l'État de découvrir une exploitation agricole portée par des entrepreneurs gabonais engagés dans le développement d'une agriculture moderne, contribuant à la souveraineté alimentaire et à la diversification de l'économie.

Implantée sur une superficie de 5 000 m2, dont 600 m2 dédiés au poulailler principal, BTF Farming développe une activité avicole intégrée associant élevage, pisciculture et cultures agricoles.

Dans le cadre de son appui aux initiatives privées, cette exploitation agricole a bénéficié d'un prêt d'un montant de 360 millions de francs CFA, accordé par la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon (BCEG), destiné au renforcement des capacités de production de la ferme et à l'accélération de son développement.

La ferme compte à ce jour 6 000 poules pondeuses, pour une production quotidienne de 5 400 oeufs, soit un taux de ponte de 90 %, générant un chiffre d'affaires annuel estimé à 240 millions de francs CFA.

Pour rappel, le Président de la République avait annoncé l'interdiction des importations de poulet de chair d'ici 2027, afin de favoriser la production locale. À ce titre, le projet BTF Farming s'inscrit pleinement dans cette vision. À travers ce projet, les promoteurs de BTF Farming entendent contribuer durablement à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la modernisation du secteur agricole.

