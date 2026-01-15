Afrique: Hossam Hassan juge inéquitables les conditions de préparation de la demi-finale contre le Sénégal

Le sélectionneur des Pharaons d'Égypte, Hossam Hassan, a jugé inéquitables les conditions de préparation de la demi-finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) perdue (0-1) contre le Sénégal, mercredi, pointant le faible temps de repos dont selon lui, a bénéficié l'équipe égyptienne.

S'exprimant en conférence de presse à l'issue de cette demi-finale, le technicien a évoqué le long déplacement que son équipe a dû effectuer d'Agadir à Tanger pour jouer cette demi-finale, soit près de 790 kilomètres.

Les Lions, basés à Tanger, ville abritant la poule qu'ils partageaient avec la RD Congo, le Botswana et le Bénin, n'ont pas eu à faire un tel déplacement, a fait observer Hassan.

"Quand une équipe arrive à ce niveau de la compétition, elle doit avoir le temps de se préparer dans des conditions équitables", a-t-il déclaré, avant de faire part de son incompréhension concernant les décisions arbitrales.

"Nous n'avons pas eu assez de temps additionnel pour tenter d'égaliser. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été traités ainsi, alors qu'il y a eu dix changements au total dans ce match", a-t-il indiqué.

Le technicien égyptien a tout de même reconnu l'efficacité dont ont fait preuve les Lions. "Le Sénégal, a-t-il dit, ne nous a pas laissé d'opportunités. Le but qu'ils marquent relève aussi un peu de la chance".

Malgré l'élimination de son équipe, Hassan a salué la performance et l'engagement des Pharaons.

"Dans l'histoire, aucune autre équipe n'égale l'Égypte sur les titres. Je suis fier de mon groupe et de nos sept étoiles", a assené le sélectionneur égyptien, avant de se projeter vers l'avenir et les prochaines échéances internationales, dont la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

"Le résultat est ce qu'il est. Nous devons avancer", a-t-il indiqué.