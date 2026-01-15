Tunisie: La présidente de la BERD à Tunis, pour signer 'de nouveaux investissements' et 'réaffirmer un partenariat durable'

Tunis — La Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, effectue une visite en Tunisie, du 15 au 16 janvier 2026, pour s'entretenir avec de hauts responsables gouvernementaux, des partenaires locaux et internationaux et des clients des secteurs public et privé, sur le soutien à la croissance économique.

Accompagnée de Nodira Mansurova, responsable des opérations de la BERD en Tunisie, ainsi que d'une délégation de haut niveau de la Banque, elle procédera également, à la signature de nouveaux investissements de la BERD, ainsi que d'accords de subvention financés par l'Union européenne et d'autres partenaires, a indiqué la banque européenne, mercredi, dans un communiqué.

Lors de sa visite, elle rencontrera le président de la République Kais Saied, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafarani Zenzri et le ministre de l'Économie et de la Planification Samir Abdelhafidh, qui occupe par ailleurs les fonctions de gouverneur auprès de la BERD.

Elle s'entretiendra également, avec des responsables d'institutions financières internationales et des partenaires commerciaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les discussions porteront sur les priorités communes, notamment le déblocage d'opportunités économiques grâce au financement du secteur privé, le soutien aux investissements durables dans l'énergie et les infrastructures, ou encore la gouvernance économique des entreprises publiques", indique encore l'institution européenne.

Citée dans le communiqué de la BERD, Odile Renaud-Basso a déclaré "Je suis heureuse de visiter la Tunisie pour réaffirmer notre partenariat durable. Nous nous engageons à favoriser une croissance économique génératrice de réelles opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les communautés vulnérables, tout en consolidant le secteur privé comme levier de développement. Parallèlement, nous sommes prêts à soutenir la Tunisie dans sa transition vers une économie résiliente, durable et verte. "

En marge de cette visite, un accord de subvention entre la BERD, l'UEet la Banque européenne d'investissement (BEI), en soutien au développement des énergies renouvelables en Tunisie sera signé, jeudi, à Tunis.

Il s'agit de nouvelles subventions qui renforceront, selon la BERD, les infrastructures de la Tunisie dédiées aux projets d'énergies renouvelables et contribueront directement à l'avancement du programme tunisien de 1,7 GW d'énergies renouvelables, ainsi qu'à l'objectif de produire 35 % de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035, tel que prévu dans le Mémorandum d'entente UE-Tunisie sur la coopération énergétique. Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de trois milliards d'euros dans 89 projets à travers le pays, dont 65 % dans le secteur privé.