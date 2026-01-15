Sénégal: Génération Foot dans le top 50 des meilleurs clubs formateurs (CIES)

Dakar — L'académie Génération Foot (GF) se classe dans le top 50 des clubs ayant formé le plus grand nombre de joueurs alignés dans les cinq meilleurs championnats d'Europe (Big 5), apprend-on du CIES, le Centre international d'étude du sport, dont le siège est à Neuchâtel, en Suisse.

Selon la 529e Lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football du CIES, l'académie basée à Déni Biram Ndao, dans le département de Rufisque (Dakar), compte 11 joueurs formés évoluant dans Big-5, aux côtés d'autres clubs non-européens comme River Plate (Argentine) et Flamengo (Brésil).

Avec pas moins de 40 joueurs issus de la Masia, le FC Barcelone est en tête de ce classement, devant son rival le Real Madrid (35 joueurs), qui complète le podium avec le Paris St-Germain (31 joueurs).

Ces trois occupent, dans le même ordre, le podium du classement pour les cinq et dix dernières années, l'Olympique Lyonnais occupant la quatrième place.

Les clubs formateurs désignent les premiers centres dans lesquels les joueurs sont restés au moins trois saisons entre 15 et 21 ans.