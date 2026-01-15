Afrique: Tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise - « Pour le développement et la revitalisation de l'Afrique »

Après sa traditionnelle tournée diplomatique annuelle qui l'aura conduit en Éthiopie, en Tanzanie et au Lesotho, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est adressé aux médias de son pays pour décliner ses grandes lignes. Plusieurs points, à savoir l'année des échanges humains et culturels Chine-Afrique, la modernisation de l'Afrique, la mise en œuvre des actions du dernier sommet du FOCAC et le 15e plan quinquennal ont été abordés.

Pour le chef de la diplomatie chinoise, l'Afrique et la Chine doivent agir en toute solidarité et il est opportun pour les deux parties de renforcer leur confiance stratégique mutuelle, d'aligner leurs approches stratégiques et d'approfondir leur coopération stratégique. Il importe pour elles de renforcer le dialogue stratégique afin de mieux affronter les défis communs.

Le respect de ce rituel diplomatique pendant 36 années consécutives est, selon le ministre chinois des Affaires étrangères, le signe d'un engagement indéfectible et d'un esprit de persévérance. «Cela signifie que lorsque nos frères et sœurs africains ont besoin de soutien, la Chine sera toujours le premier ami à leurs côtés », a-t-il précisé. À titre d'exemple, lorsque l'existence d'un pays comme le Lesotho a été mise en cause par un dirigeant, la Chine, a-t-il dit, s'est rendue dans le royaume et a déclaré au monde entier : « Le Lesotho est bien là, son peuple prospère et la Chine est son partenaire stratégique. »

L'Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique a été officiellement lancée au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba en présence de Wang Yi. Plus qu'une célébration pour les peuples chinois et africains, elle sera une vitrine des réalisations de la coopération sino-africaine. À travers près de 600 activités d'échange, les forces issues de divers secteurs, notamment la jeunesse, la culture et les médias, couvrant tous les domaines de l'engagement sino-africain vont échanger et formuler des propositions pour mieux rapprocher les deux peuples.

Pour avoir lutté ensemble dans la quête d'indépendance et d'autodétermination, l'Afrique et la Chine ont consolidé leur amitié au fil du temps pour mieux prendre en main leur destin. Aux dires de Wang Yi, l'objectif de l'année des échanges humains et culturels Chine-Afrique s'inscrit dans une dynamique de poursuivre le relais de l'amitié sino-africaine à travers les générations, de rapprocher encore davantage les peuples chinois et africains, d'élargir la coopération et d'approfondir l'amitié sino-africaine.

À propos de la modernisation de l'Afrique, Wang Yi a indiqué qu'elle est «prometteuse et urgente.» Au regard de la diversité de civilisations à travers le monde, chacune devrait avoir sa propre voie de modernisation. «La réussite de la modernisation chinoise offre des enseignements précieux et de nouvelles options aux pays en développement. L'expérience montre que la modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation, et que l'occidentalisation ne conduit pas nécessairement à la modernisation. Le facteur crucial est d'identifier une voie de développement adaptée aux conditions nationales et soutenue par la population», a-t-il mentionné.

En clair, le cas de la modernisation chinoise peut être une source d'inspiration pour l'Afrique. Dans cette perspective, le grand pays asiatique est disposé à établir une plateforme institutionnalisée avec les pays africains afin d'échanger des expériences en matière de gouvernance, d'explorer les voies fructueuses qui répondent à leurs besoins spécifiques et profitent largement à leurs populations.

«Sans la modernisation de l'Afrique, il ne peut pas y avoir de modernisation mondiale. Poursuivre ensemble le rêve de la modernisation est notre droit légitime, une manifestation du progrès de notre époque et une rectification fondamentale des injustices historiques infligées à l'Afrique», a indiqué Wang Yi.

Pour ce qui est de la mise en œuvre des actions du dernier sommet du FOCAC, les résultats obtenus sont estimés à 90 %. L'on peut citer le cas de 301 projets « petits mais beaux » qui progressent sans encombre. Les vols passagers entre la Chine et l'Afrique ont augmenté de 23 %, et près d'un millier de volontaires médicaux se sont rendus en Afrique pour offrir des consultations gratuites. Plus de 200 experts agricoles apportent également leur savoir-faire sur le terrain.

Au cours des onze premiers mois de 2025, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a dépassé le seuil historique de 300 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Des produits agricoles africains comme le café, les noix et les fruits, sont de plus en plus présents sur les tables des consommateurs chinois.

Évoquant le 15e plan quinquennal de développement national, Wang Yi a souligné qu'en plus de tracer les grandes lignes du développement futur de la Chine, il constitue par ailleurs une « liste d'opportunités » pour les pays du monde entier, y compris l'Afrique. «La Chine restera un moteur de la croissance économique mondiale et se tient prête à jouer un rôle de catalyseur pour le développement et la revitalisation de l'Afrique», a laissé entendre le chef de la diplomatie chinoise.

Une fois de plus, à travers ce déplacement en Afrique, la Chine témoigne à souhait de sa solidarité agissante et de son amitié indéfectible au continent. Elle réaffirme sa volonté de se tenir aux côtés de l'Afrique pour affronter non seulement les défis du développement, mais pour résister aux vents contraires qui veulent imposer une vision unilatérale au reste du monde au mépris du droit international et de la souveraineté des États.