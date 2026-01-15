Afrique: Paix définitive face à l'escalade de la violence, Est du pays - Félix Tshisekedi arrache un soutien ferme des Nations Unies

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, a échangé, mardi 13 janvier 2026, à la Cité de l'Union africaine, avec Vivian Van de Perre, la cheffe intérimaire de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

Les discussions ont porté sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays ainsi que sur les conséquences et les menaces qu'une telle situation fait peser sur la mise en oeuvre effective du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel exigé dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité.

Mme Van de Perre a réaffirmé « l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC, dans le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale, et dans un esprit de partenariat avec les autorités congolaises ». Ils ont également souligné l'importance d'accompagner les efforts de paix en cours, notamment les efforts déployés au niveau régional et de renforcer la coordination entre mécanismes. « Nous avons insisté sur la nécessité d'une communication conjointe et transparente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La résolution 2808 encourage explicitement une communication concertée gouvernement - MONUSCO », a fait savoir la Cheffe intérimaire de la MONUSCO qui a pris ses fonctions en décembre 2025, en remplacement de Mme Bintou Keita. Cette rencontre intervient au lendemain de l'adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 2808 prorogeant le mandat de la MONUSCO dont les nouvelles priorités stratégiques sont de contribuer : à la protection des populations civiles dans sa zone de déploiement ; à la réalisation des objectifs fixés par la résolution 2773 (2025) ; et à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État en RDC.