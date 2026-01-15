Ile Maurice: Shelter Cap l'Espoir - Un refuge devenu zone à risque

Depuis sa réouverture officielle le 5 décembre 2025, le shelter Cap l'Espoir de Cap-Malheureux et auparavant connu sous le nom L'Oiseau du Paradis, est loin de remplir la promesse d'un retour à la stabilité. Présenté comme un centre modernisé, doté d'infrastructures rénovées et de programmes centrés sur l'enfant, le shelter s'est très rapidement retrouvé confronté à une succession d'événements graves, révélateurs de dysfonctionnements profonds et persistants.

Bagarres entre mineurs, agressions contre des caregivers, vols, consommation d'alcool et de cigarettes, sorties illégales du refuge, harcèlement entre enfants, sans compter les tensions internes liées à la gestion et à la coordination entre institutions... le quotidien du shelter Cap l'Espoir est devenu tout, sauf serein. Pour le personnel encadrant, la situation est décrite comme «intenable», tandis que pour certains mineurs, le refuge censé offrir protection et stabilité est devenu un lieu de peur et d'insécurité.

Sur le terrain, la réalité s'est imposée brutalement. Très vite, le personnel a été confronté à des profils d'enfants aux comportements complexes : adolescents violents, jeunes présentant de lourds troubles comportementaux, voire des conduites addictives. Les caregivers estiment ne pas être formés à gérer ces profils, dans un cadre initialement pensé comme un refuge, et non comme un centre de réhabilitation spécialisée.

Vol du 4 janvier : alcool, cigarettes et sortie illégale

Un incident particulièrement préoccupant, datant du dimanche 4 janvier, illustre l'ampleur du problème. Une caregiver porte plainte au poste de police de Grand-Baie pour le vol de Rs 1500. Selon sa déclaration, l'argent aurait été dérobé par des adolescents âgés de 15 à 17 ans, hébergés au shelter.

Les informations recueillies indiquent que la somme aurait servi à acheter de la bière et des cigarettes. Plus grave encore, les jeunes auraient quitté illégalement le refuge en franchissant un mur équipé de barres de sécurité, avant d'y revenir en état d'ébriété. Ils auraient été surpris par le personnel à leur retour.

Agression d'une «caregiver» : ligne rouge franchie

Quelques jours plus tard, le jeudi 8 janvier, une nouvelle plainte est déposée. Une caregiver accuse deux mineurs de l'avoir agressée alors qu'elle assurait la supervision du shelter. Selon sa déposition, les enfants auraient adopté un comportement de plus en plus agité, jusqu'à ce que la situation dégénère lors de son intervention. Blessée, la caregiver est transportée à l'hôpital SSRN pour y recevoir des soins. Une enquête policière est immédiatement ouverte.

Violences entre mineurs : plainte du 12 janvier

Le 12 janvier, une autre affaire vient s'ajouter à une liste déjà longue. Une plainte pour harcèlement et violences entre mineurs est enregistrée à Grand-Baie, au nom d'un adolescent de 13 ans, pensionnaire du centre depuis le 6 décembre 2025. Selon les informations recueillies, le jeune garçon subirait depuis plusieurs semaines des actes de harcèlement de la part d'un autre pensionnaire âgé de 14 ans. Par peur de représailles, il n'aurait jamais osé en parler auparavant.

Les faits les plus récents se seraient produits le 9 janvier, vers 17 heures. Alors qu'il se trouvait dans sa chambre, l'adolescent aurait été sommé d'aller acheter des cigarettes contre Rs 50. Ce qu'il a refusé de faire et qui lui a valu d'être agressé, traîné jusqu'aux toilettes, frappé au ventre et giflé à plusieurs reprises. Un autre mineur serait intervenu pour stopper l'agression. Souffrant de douleurs, la victime aurait finalement alerté une responsable du centre. La Child Development Unit a été saisie et une enquête est en cours.

La situation remonte jusqu'au sommet de l'État

Face à l'escalade, le dossier du shelter Cap Espoir arrive rapidement sur la table du Conseil des ministres. Le vendredi 9 janvier, le gouvernement prend officiellement note de la situation critique qui prévaut à Cap-Malheureux. Les autorités reconnaissent que, malgré les investissements consentis et la volonté affichée de réformer l'ancien Oiseau du Paradis, la réalité du terrain s'avère bien plus complexe.

Certains résidents perturbent gravement le fonctionnement du shelter, au point de compromettre la sécurité d'autres enfants et du personnel. Parmi les décisions phares annoncées figure l'instauration d'une présence policière permanente, 24/7 au refuge. Cette mesure exceptionnelle vise à rétablir l'ordre et à dissuader les comportements violents ou délinquants.

En parallèle, un suivi psychologique renforcé est mis en place. Les autorités expliquent vouloir traiter les traumatismes profonds, les troubles du comportement et les problématiques liées à la toxicomanie. L'objectif affiché est d'allier fermeté sécuritaire et accompagnement thérapeutique, dans une logique de réhabilitation.

La crise est jugée suffisamment grave pour justifier la mise sur pied d'un comité interministériel d'urgence. Celui-ci regroupe le Bureau du Premier ministre, les ministères de la Santé, de l'Éducation, de l'Égalité des genres ainsi que le bureau de l'Attorney General. Sa mission : analyser en profondeur le fonctionnement du shelter Cap l'Espoir, identifier les failles systémiques et proposer des solutions durables. Parmi les pistes évoquées figurent des amendements à la Children's Act, afin de mieux encadrer le placement d'enfants présentant de graves troubles comportementaux et d'éviter qu'un refuge classique ne devienne un espace de gestion de crise permanente.

Le ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille rappelle que la majorité des mineurs hébergés au shelter proviennent de milieux familiaux profondément fragilisés : abus, violences domestiques, négligence, carences parentales sévères.

Dans ce contexte, toute décision doit être prise avec prudence. Des transferts vers d'autres structures d'accueil sont à l'étude pour certains profils jugés incompatibles avec un shelter classique. Il est toutefois précisé que ces enfants ne peuvent être expulsés, bénéficiant de la haute protection de l'État, ce qui limite considérablement les marges de manoeuvre immédiates.

«La place d'enfants à troubles comportementaux n'est pas dans un shelter»

Lors d'une visite à Cap l'Espoir, le 27 décembre 2025, la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne NavarreMarie, tient des propos sans équivoque. Selon elle, un shelter est avant tout un refuge pour un enfant en danger, et non une structure adaptée à la prise en charge d'enfants présentant de sérieux troubles du comportement.

La ministre pointe du doigt le rôle de certains Probation Officers, estimant que des décisions de placement inappropriées compliquent considérablement le travail de son ministère. Elle affirme que ces enfants auraient dû être orientés vers des structures plus spécialisées, telles que le Correctional Youth Centre ou des centres de réhabilitation ; elle reconnaît que le personnel des shelters n'est pas formé pour gérer de tels profils.

Visite du «Senior Advisor» : questions et justification

Selon plusieurs employés, Jean-Luc Emile, Senior Advisor du ministère, se serait rendu au shelter le dimanche 4 janvier pour s'entretenir avec des enfants, suscitant de vives interrogations en interne. Certains se demandent s'il est habilité à accéder au refuge et à rencontrer des mineurs hors du cadre strict des officiers compétents. Dans sa réponse, Jean-Luc Emile explique avoir rencontré les enfants afin de les écouter sur les difficultés rencontrées depuis la période de Noël. «J'ai effectivement rencontré tous les enfants afin de les écouter sur ce qui se passe au shelter. Depuis la réouverture, ils nous avaient confié de nombreuses préoccupations et le NCC a pris des décisions à la lumière de ces échanges. Il était nécessaire de les entendre pour comprendre ce qui n'allait pas depuis la période de Noël, mais aussi pour leur rappeler leurs responsabilités envers les caregivers.» Ces enfants, ajoute-t-il, ne se confient ni aux ACPO ni aux caregivers, mais davantage aux officiers du ministère. «C'est d'ailleurs à la demande de membres du board que je me suis rendu sur place pour leur parler, la situation étant devenue intenable. Je les ai rencontrés à tour de rôle, deux par deux, et dans un cas en présence du chauffeur chargé de leurs déplacements lors des sorties. Ma présence au shelter était consignée dans l'occurrence book et l'Acting Officer in charge était informé de ma venue. Après avoir rencontré les enfants individuellement, j'ai de nouveau échangé avec eux en présence des caregivers. Heureusement, ce soir-là, ils étaient tous calmes et aucun incident n'a été signalé, contrairement aux autres jours.»

Centre de réhabilitation et «Probation Officers» : un rôle clé fragilisé

Le Rehabilitation Youth Centre (RYC), sous l'égide du Prime Minister's Office, est destiné à la réhabilitation de mineurs en conflit avec la loi. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la Children's Act 2020 en janvier 2022, les admissions y sont devenues quasi inexistantes. Dans ce nouveau cadre, les Probation Officers occupent une position centrale. Chargés des évaluations psychosociales, du soutien parental et des recommandations de placement, ils jouent un rôle déterminant dans l'orientation des enfants présentant de graves troubles comportementaux.

Or, un différend persistant lié à leurs conditions de travail et à leur rémunération a fortement perturbé l'exercice de leurs fonctions depuis 2025. Cette situation a eu des répercussions directes sur le terrain, avec des retards dans les évaluations et des décisions de placement parfois inadaptées. L'affaiblissement du rôle des Probation Officers contribue à la surcharge des shelters classiques, contraints d'accueillir des profils nécessitant un encadrement spécialisé.