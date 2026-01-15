Ile Maurice: Des difficultés techniques repoussent la remise sur les médicaments au 1eᣴ février

Alors que la deuxième liste de produits subventionnés, dans le cadre du Price Stabilisation Fund - doté de Rs 2 milliards pour l'exercice 2025/26 - ayant pour but de soutenir le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse continue des prix - devait entrer en vigueur ce jeudi 15 janvier, le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs annonce quelques ajustements.

Pour revenir à cette deuxième liste finalisée en décembre dernier, elle inclut le poisson en conserve - maquereaux et pilchards - les couches pour adultes ainsi que certains médicaments destinés au traitement du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, utilisés sur le long terme. Les subventions s'élèvent à Rs 10 par boîte de poisson en conserve et à Rs 50 par paquet de dix couches. Elle cible également certains médicaments, notamment les antidiabétiques, les antihypertenseurs et les traitements cardiovasculaires, largement utilisés pour le suivi à long terme des maladies chroniques, dont le prix de vente est de Rs 100 ou plus. La subvention a été fixée à Rs 50 par boîte de médicaments ciblés. Ces mesures, annoncées également pour Rodrigues, ont été accueillies favorablement par les acteurs du secteur qui se sont engagés à répercuter les réductions de prix sur les consommateurs, selon le ministère de tutelle.

Cependant, après des discussions récentes avec les importateurs, indique un communiqué du ministère du 13 janvier, les opérateurs du secteur pharmaceutique rencontre des difficultés techniques et pratiques pour adapter leurs systèmes dans le délai initial. Ces difficultés, liées notamment à la fermeture de leurs opérations et de celles de leurs prestataires informatiques pendant la période festive, auraient été évitées en temps normal. «Les opérateurs ont en outre indiqué que si la mesure devait être mise en oeuvre à compter du 15 janvier 2026, il y aurait un risque élevé de perturbation temporaire de la disponibilité des médicaments, car un délai supplémentaire est nécessaire pour apporter les modifications à leurs logiciels de distribution des médicaments dans le cadre de la nouvelle mesure», explique le ministère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, afin de garantir la disponibilité des médicaments pour le public, le lancement des produits pharmaceutiques subventionnés est repoussé au 1er février prochain. En revanche, l'extension des subventions aux autres produits essentiels - pilchards, maquereaux et couches pour adultes - sera effective à partir d'aujourd'hui et tous les autres aspects de la mesure demeurent inchangés.

Rappelons que l'attente de cette nouvelle liste de produits subventionnés avait été critiquée par l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) à la suite des discussions engagées depuis la réunion du 11 septembre avec les associations de consommateurs et les opérateurs. Son secrétaire général, Jayen Chellum, déplore cette fois le délai supplémentaire pour les médicaments.

Pour sa part, le ministère soutient qu'il continuera à travailler étroitement avec la Mauritius Revenue Authority (MRA) et les acteurs du secteur afin d'assurer un déploiement harmonieux dans le délai révisé.