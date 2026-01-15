Ile Maurice: Beltrami Bolzano Kemayou garde le silence

Le deuxième jour d'interrogatoire de Beltrami Bolzano Kemayou, âgé de 24 ans, s'est déroulé ce jeudi 15 janvier à la Major Crime Investigation Team (MCIT). Contrairement aux séances précédentes, le suspect a exercé son droit au silence et n'a livré aucune déclaration aux enquêteurs.

Selon des sources proches du dossier, les policiers prévoyaient de revenir en détail sur les événements survenus entre le 3 et le 4 janvier. Toutefois, Beltrami Bolzano Kemayou a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées. Les enquêteurs devront ainsi s'appuyer sur les éléments déjà collectés, notamment les témoignages, les preuves matérielles ainsi que le rapport psychiatrique toujours attendu, afin de faire progresser l'enquête.

Cette nouvelle étape intervient alors que plusieurs zones d'ombre persistent dans cette affaire complexe. La police rappelle que Beltrami Bolzano Kemayou est soupçonné d'être impliqué dans une série d'incidents survenus en l'espace de quelques heures : la menace proférée à l'encontre d'un adolescent à Cap Malheureux, la mort de sa compagne Sivanee Saminaden, l'abandon de leur bébé âgé de six mois, ainsi que l'agression d'une ressortissante française à Calodyne. Cette dernière, bien que grièvement blessée au visage, a pu coopérer avec les autorités.

La prochaine phase de l'enquête consistera en un exercice d'identification impliquant la victime française. Les enquêteurs souhaitent qu'elle puisse identifier formellement son agresseur dans un cadre officiel. Cet exercice est prévu pour la semaine prochaine, sauf modification du calendrier.

Dans l'intervalle, Beltrami Bolzano Kemayou demeure en détention sous surveillance policière. Les investigations se poursuivent en parallèle, dans l'attente du rapport psychiatrique qui devra être versé au dossier.