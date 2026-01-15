Congo-Kinshasa: Future Mineral - Louis Watum Kabamba porte la voix du pays à Riyad

Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines, a pris part, le mercredi 14 janvier 2026 à Riyad, à la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition du Future Mineral (FMF), plateforme mondiale de dialogue stratégique dédiée à l'avenir du secteur minier.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Son Excellence Bandar Al-Khorayef, Ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, qui a réaffirmé l'ambition du Royaume d'Arabie saoudite de se positionner comme un hub mondial du secteur minier, à travers une approche orientée vers des résultats concrets et mesurables.

Le Ministre des Mines est ensuite intervenu lors d'un panel de haut niveau consacré à la collaboration internationale sur l'approvisionnement en minéraux pour le développement mondial, aux côtés de hautes personnalités, notamment des représentants des gouvernements saoudien et américain, du Groupe de la Banque mondiale ainsi que de grands acteurs du secteur minier international.

Dans son intervention, le Ministre Louis Watum Kabamba a souligné que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement dépasse désormais la seule dimension géologique pour intégrer des enjeux géopolitiques, infrastructurels et juridiques. Il a réaffirmé la volonté de la RDC de dépasser le modèle traditionnel « Pit-to-Port » afin de bâtir un écosystème minier moderne, transparent et résolument orienté vers la transformation locale.

Enfin, il a invité les investisseurs internationaux à s'engager aux côtés de la République Démocratique du Congo et à apprécier l'ampleur des réformes structurelles en cours, destinées à garantir un climat des affaires stable, prévisible et durable, au service du développement national et de la transition énergétique mondiale.