Afrique: CAN 2025 - Jean-Paul Kasende appelle à une minute de silence pour le 65ème anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba

A l'approche des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une initiative mémorielle forte a été lancée par le comité « HONLEX61 ». Dans une lettre officielle, l'organisation demande à la Confédération Africaine de Football (CAF) d'observer une minute de silence en hommage à Patrice Emery Lumumba, premier Premier ministre de la République Démocratique du Congo, et à ses compagnons nationalistes.

La demande, formulée dans un courrier daté du 12 janvier 2026 et signé par le coordinateur de HONLEX61, Jean-Paul Kasende, a été adressée directement au Président de la CAF, dont le siège est en Égypte.

Une date hautement symbolique

Le cœur de cette requête réside dans une coïncidence de calendrier poignante. Le comité demande que cet hommage ait lieu à l'ouverture du match pour la troisième place de la CAN, prévu le samedi 17 janvier 2026 au stade Mohamed V de Casablanca. Cette date marquera jour pour jour le 65e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba et de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, survenu le 17 janvier 1961 au Katanga.

Le document met en lumière non seulement Lumumba, mais aussi d'autres figures du nationalisme congolais exécutées en 1961, parmi lesquelles Christophe Muzungu Senior, Jean-Pierre Finant, Emmanuel Nzuzi, Jacques Lumbala, Pierre Elengesa, Joseph Mbuyi, Camille Yangara et Jacques Fataki, dont les portraits figurent sur l'en-tête du courrier.

Unir le sport et l'histoire panafricaine

Dans sa lettre, HONLEX61 établit un lien puissant entre les luttes pour l'indépendance africaine et l'émergence d'événements fédérateurs comme la CAN. « Nous souhaiterions vous rappeler que nos pays africains doivent de se souvenir, que l'obtention de leurs indépendances a beaucoup contribué à l'émergence de développement des jeux tant Africains que continentaux », argumente l'organisation.

Pour le comité, rendre hommage aux « Martyrs qui ont provoqué ce déclic » est une manière de ne pas oublier les fondements de l'Afrique contemporaine. La lettre souligne que, bien que « mort physiquement, les pensées politiques de Patrice Emery Lumumba continuent de hanter les esprits des dirigeants Africains et leurs classes politiques, avec comme objectif la consolidation de la démocratie, de la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. »

La décision entre les mains de la CAF

La demande est désormais entre les mains de l'instance dirigeante du football africain. La CAF répondra-t-elle favorablement à cet appel de fusionner un grand événement sportif avec un moment solennel de l'histoire panafricaine ? La décision est attendue avec intérêt par les observateurs, qui y voient une occasion unique de rendre un hommage continental à une figure majeure de la décolonisation, sur une scène suivie par des millions de personnes à travers le monde. La réponse de la Confédération déterminera si le football africain choisira de faire de ce match un moment de recueillement historique.