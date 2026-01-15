Sénégal: Les Lions font chavirer Dakar

15 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Dakar s'est abandonné à une rare ferveur hier à l'issue de la victoire des Lions du Sénégal face à l'Égypte. Une vague de liesse a déferlé sur la capitale, transformant rues et places publiques en véritables scènes de fête populaire. Dès le coup de sifflet final, klaxons, chants, ont envahi l'atmosphère, portés par une ferveur collective longtemps contenue.

À la Place de la Nation, épicentre de la célébration, des milliers de supporters vêtus de vert, jaune et rouge se sont rassemblés. Des drapeaux flottaient au-dessus des têtes, tandis que des pétards s'envolaient dans le ciel, lancés comme une pluie symbolique pour saluer l'exploit des champions. Des groupes de jeunes dansaient au rythme des percussions improvisées, certains juchés sur des véhicules, d'autres enlacés, le sourire aux lèvres.

La liesse s'est rapidement propagée dans les ruelles étroites de la Médina, à Colobane et à Fass. Dans ces quartiers populaires, la victoire a pris des allures de fête de voisinage avec des casseroles frappées en cadence, des chants repris en chœur, enfants courant derrière les cortèges de motos improvisés. Les supporters, parfois munis de vuvuzelas ou de simples sifflets, ont exprimé leur fierté pour une équipe devenue symbole d'unité nationale.

Au-delà du score, cette victoire face à l'Égypte a ravivé un sentiment profond de fierté partagée. Le temps d'une nuit, Dakar n'était plus qu'un seul cœur battant au rythme des Lions, célébrant un succès appelé à rester gravé dans la mémoire collective.

