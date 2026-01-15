Congo-Kinshasa: Mairie de Boma - L'opération de démolition sur le Boulevard JKK est reportée au 20 janvier 2026

La Mairie de Boma, dans la province du Kongo Central, a annoncé, via un communiqué officiel, le report de l'opération de démolition des constructions illégales érigées sur l'emprise du Boulevard Joseph Kabila Kabange. Initialement prévue pour le 16 janvier 2026, l'intervention des autorités municipales débutera finalement le mardi 20 janvier 2026.

Dans ce communiqué daté du 12 janvier et signé par le Maire ad intérim, Me Claudelle Phemba Kiadi, il est précisé que le report est dû au « caractère chômé de la journée du 16 janvier », jour férié dédié aux héros nationaux Lumumba et Kabila. L'autorité urbaine rappelle cependant que l'ultimatum lancé aux occupants reste en vigueur. Ceux-ci ont jusqu'à aujourd'hui jeudi 15 janvier 2026 pour procéder eux-mêmes à la démolition de leurs installations et récupérer leurs matériaux. Le communiqué vise à être un dernier avertissement, permettant aux personnes concernées de sauver ce qui peut l'être, comme les planches ou les tôles.

L'opération de « déguerpissement forcé » qui commencera le 20 janvier ciblera en priorité les constructions précaires telles que les hangars et les kiosques. Pour les « constructions en dur », la Mairie indique que chaque situation sera examinée « au cas par cas, après établissement des responsabilités individuelles », laissant entrevoir une approche différenciée pour ces bâtiments. Le ton du communiqué est ferme et ne laisse place à aucune négociation. Il est clairement stipulé que passé le délai du 15 janvier, tout matériel laissé sur place « sera brûlé sur place ».

Il faut noter que la terminale du message souligne ainsi la détermination de l'autorité urbaine à assainir l'espace public sur le Boulevard JKK, de part et d'autre du pont-ville. Les occupants n'ont donc plus que quelques heures pour se conformer à la décision.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn